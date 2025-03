"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję..." Powrót Drukuj „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – te słowa podczas uroczystego ślubowania wypowiedziało 24 nowo przyjętych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim.

W poniedziałek (17.03.2025 r.) słowa roty ślubowania wypowiedziało 24 nowych funkcjonariuszy - 4 policjantki i 20 policjantów. To trzecie w tym roku, uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Był to wzruszający moment zarówno dla nowych funkcjonariuszy, jak i ich rodzin, które towarzyszyły im w tej ważnej chwili. Świadkami tego wydarzenia byli również nowi przełożeni policjantów, kadra kierownicza KWP w Olsztynie oraz zaproszeni goście. Wśród nich m.in. Mateusz Szauer Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Iwona Paluch Sekretarz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Powtarzając słowa roty ślubowania, którą odczytał insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, nowi policjanci rozpoczęli służbę, która kształtuje charakter, pozwala zdobyć nowe umiejętności, daje satysfakcję z realizacji zadań i niesienia pomocy innym. Podziękował im za to ich nowy szef:

Bardzo dziękuję wam, za to, że podjęliście tą decyzję i wstąpiliście w szeregi policji. Zawsze o tym mówię - żeby być policjantem, trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. I jeżeli mieliście kiedyś pomysł na siebie, to ten pomysł się dzisiaj zmaterializował. Miałem tą przyjemność odczytać rotę ślubowania, a Wy ją powtórzyć. Złożyliście sobie i społeczeństwu pewne zobowiązanie.

Głos podczas uroczystości zabrał również Mateusz Szauer - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, który jak stwierdził:

Serce rośnie, gdy słyszy się słowa roty przysięgi, wypowiedziane przez Was dzisiaj. Przysięgacie wiernie służyć Ojczyźnie i pełnić tę nie łatwą misję, którą bierzecie dzisiaj na swoje barki. Wymaga niesłychanej odwagi i poświęcenia. Dziękujemy wam za to.

Iwona Paluch Sekretarz Województwa Warmińsko - Mazurskiego natomiast odczytała list skierowany do nowych policjantów, od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego.

Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni 3372 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Po odbyciu ponad półrocznego szkolenia w jednej ze szkół Policji wrócą do swoich jednostek, by tam rozpocząć służbę jako pełnoprawni policjanci. Będą ją pełnić w: Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu oraz komendach powiatowych w Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie.

Uroczystość była też okazją do wręczenia listów gratulacyjnych dla 26 funkcjonariuszy oraz 9 cywili, za osiągniecią w słuzbie oraz pracę.

Zostań policjantem

Warto przypomnieć, że od soboty 15.03.2025 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji. Modyfikuje ono jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego - test sprawności fizycznej. Teraz, zamiast toru, test składa się 4 oddzielnych prób.

Więcej o rekrutacji do służby w Policji możemy dowiedzieć się na stronie - REKRUTACJA DO POLICJI

Warto pamiętać, że dla większości z nowych policjantów założenie munduru to zupełnie nowe doświadczenie i zupełna zmiana w dotychczasowym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym. To okazja do zdobycia nowych umiejętności, sprawdzenia siebie w zupełnie innej roli i podjęcie trudnych wyzwań i zadań, których realizacja będzie wymagała od nich wysiłku i wytrwałości.

Właśnie o takiej zmianie i początku nowej drogi zawodowej opowiadają autorzy filmu, który powstał dzięki pomysłowi i zaangażowaniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Zapraszamy do obejrzenia kilkuminutowego filmu pod tytułem „Jako ktoś inny”: