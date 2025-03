Prawie 100 kg zabezpieczonych substancji i zatrzymany 51-latek Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z nidzickiej komendy przy współpracy z funkcjonariuszami olsztyńskiego zarządu CBŚP i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego ujawnili i zabezpieczyli łącznie około 100 kilogramów różnego rodzaju substancji sypkich i płynnych, narkotyków oraz środków służących do ich produkcji. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 51-latka, który już usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na okres 3 miesięcy. Za posiadanie i obrót narkotykami grozi mu kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Skuteczne zwalczanie przestępczości narkotykowej wymaga zaangażowania wielu sił i środków oraz współpracy służb. Tak też było w przypadku sprawy narkotykowej realizowanej przez kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Skrupulatna praca nidzickich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, doprowadziła ich na trop pewnego mężczyzny i posesji na terenie powiatu mławskiego.

Gdy ich podejrzenia zostały potwierdzone ustaleniami operacyjnymi, funkcjonariusze przystąpili do kolejnego etapu swoich działań, które wsparli funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie z psem wyszkolonym do wykrywania narkotyków.

W piątek (28.02.2025) funkcjonariusze weszli na teren ustalonej posesji i tam znaleźli i zabezpieczyli około 100 kg różnego rodzaju substancji sypkich i płynnych. Były w większości spakowane i ukryte zakopane w ziemi.

Zabezpieczone narkotyki w opakowaniach

Zabezpieczone narkotyki w opakowaniach

Zabezpieczone narkotyki w opakowaniach

Już po wstępnych badaniach było jasne, że około połowa z nich to gotowe środki narkotyczne, m.in. mefedron, amfetamina, marihuana i haszysz. Reszta to m.in. płynny środek w kilkulitrowych pojemnikach będący najprawdopodobniej płynną amfetaminą oraz inne środki mogące służyć do produkcji narkotyków.

Do tej sprawy na terenie posesji policjanci zatrzymali 51-letniego mężczyznę. Znaleziona i zabezpieczona została również gotówka w kwocie prawie 250 000 zł.

Na poniższym filmie widać zatrzymanego mężczyznę prowadzonego przez policjantów.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 10.7 MB)

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów posiadania znacznych ilości środków odurzających, a także wprowadzenia ich do obrotu. W niedzielę (02.03.2025 r.) wobec mężczyzny sąd na wniosek policjantów i prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nidzicy.

(ap/tm)