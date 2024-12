Przekazanie nowych radiowozów Powrót Drukuj Nowe radiowozy trafią do policjantów ruchu drogowego z Olsztyna i Nidzicy. Zakupiono je dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To już kolejne nowe auta w garnizonie warmińsko-mazurskim. W tym roku flota policyjnych radiowozów powiększyła się o 106 pojazdów.

W poniedziałek (30.12.2024) przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste przekazanie dwóch nieoznakowanych radiowozów, które trafią do policjantów ruchu drogowego. W wydarzeniu wziął udział Marcin Kuchciński – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Policję reprezentowali: insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Jarosław Brzozowski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, podinsp. Rafał Wróbel p.o. Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Olsztynie.

Przekazane radiowozy to pojazdy marki Skoda Superb. Auta wyposażone są w dwulitrowy silnik o mocy 265 KM i napęd na cztery koła. Trafią one do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pozostała część środków pochodziła z „Programu modernizacji Policji na lata 2022-2025”. Łączna wartość nowych radiowóz to 460 tysięcy złotych. Dzięki nowym pojazdom działania policjantów na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym będą jeszcze skuteczniejsze.

To kolejne radiowozy, które trafią do policjantów z Warmii i Mazur. Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w 2024 roku zrealizował zakup centralny blisko 250 radiowozów, które trafią do jednostek Policji w całym kraju. Od początku roku na rzecz garnizonu warmińsko-mazurskiego przekazano 106 pojazdów. Środki finansowe pochodziły z budżetu Policji, „Funduszu Pomocy” czy „Funduszu Wsparcia Policji”. Są to nowoczesne auta oznakowane w nowych barwach oraz nieoznakowane, które znacznie podniosą komfort pracy policjantów oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

(aj)