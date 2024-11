W duszy mu gra profilaktyka. Teraz dał głos przeciwko hejtowi Powrót Drukuj Podkomisarz Wojciech Szerejko „Szary” – autor kultowego policyjnego utworu „Prewencja Olsztyn”, współautor utworu „Dumny z bycia psem” oraz autor scenariusza i aktor w spocie profilaktycznym pt. „A czy Ty wiesz, co teraz robi Twoje dziecko?”, kolejny raz udowodnił, że można dać z siebie coś więcej. Szczerze przejęty nienawiścią w sieci i wszechobecnym hejtem, postanowił działać i trafić do młodych. Uderzyć w ich wrażliwość słowami piosenki i muzyką wpadającą w uszy młodych ludzi. Wykorzystał możliwości, jakie daje AI i powstał klip pt. „Hieny”.

W czwartek (28.11.24 r.) podczas wojewódzkiej debaty społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Razem w edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach”, premierę miał klip podkom. Wojciecha Szerejki pt. „Hieny”.

Utwór to stanowczy sprzeciw wobec wszechobecnego hejtu. Zarówno wymowne słowa jak i muzyka wzmacniająca przekaz dedykowane są młodym ludziom – ofiarom hejtu i… hejterom. Założenie autora jest takie, aby każdy, odbiorca klipu zastanowił się nad językiem nienawiści

i tragicznymi skutkami takich zachowań. Wojtek powiedział, że […] „film jest materiałem profilaktycznym i do takich celów został stworzony. Jest moją prywatną inicjatywą i głosem w dyskusji nt. walki z hejtem w sieci".

Podkom. Wojtek Szerejko służy w Policji już ponad 20 lat. Jest policjantem z krwi i kości, przez 15 lat służył na tzw. pierwszej linii. Widział wiele. Od zawsze pomagał pokrzywdzonym i walczył o lepszy los dla nich. Jego zainteresowanie sprawą nie kończyło się po zamknięciu drzwi do mieszkania, w którym interweniował. Od zawsze był zaangażowany w działanie przeciwko przemocy w szerokim tego słowa znaczeniu. To temat, na który mógłby rozmawiać godzinami. Ostatnie 5 lat służby podkom. Wojciecha Szerejki to działalność profilaktyczna i niezliczone spotkania ze dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Dał się poznać, jako profilaktyk, którego chce się słuchać, na którego się czeka i którego poleca się w środowisku. Jego zapał do pracy, życzliwość i profesjonalizm poznał każdy, kto spotkał go na swojej drodze. Do Wojtka można zadzwonić o każdej porze dnia i nocy po radę i pomoc. Analizuje każdą sprawę indywidualnie, szukając najlepszego rozwiązania, potrafi poruszyć niebo i ziemię, gdy wie, że krzywdzone są dzieci, by zapewnić mim wsparcie i opiekę.

Wojtek, na co dzień żyje troską o innych. Można śmiało powiedzieć, że jego życiową misją jest walka z przemocą wobec słabszych. Jest Kawalerem Białej Wstążki. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które nie szczędzą sił na walkę z przemocą wobec kobiet i dzieci. Podkom. Wojciech Szerejko jest bez wątpienia takim policjantem. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie wyróżnienia napisano m.in.: "Pokazuje młodszym pokoleniom policjantów, że można zrobić coś więcej niż tylko, to co nakazuje procedura. Tłumaczy jak słyszeć, to co osoby dotknięte przemocą w rodzinie chcą powiedzieć, nie używając słów. Jak widzieć, to co chcą ukryć w strachu przed oprawcą. Przekonuje o tym, że warto dać z siebie odrobinę więcej, niż nakazują, często bezduszne procedury, aby zobaczyć choćby jeden uśmiech dziecka wyrwanego z okrutnego świata ogarniętego przemocą ze strony najbliższych"

Odznaczenie przyznał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zostało wręczone podczas wojewódzkiej konferencji „Biała Wstążka”, która odbyła się dziś (25.11.24 r.), w Olsztynie. Konferencja to początek obchodów światowej kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet.

