Escapetruck odwiedził Olsztyn Powrót Drukuj Do Olsztyna, po raz pierwszy, zawitał Escapetruck. Wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi zorganizowano na Placu Solidarności. Uczestnicy projektu skorzystali z Escapetrucka, który jest mobilną formą edukacji, łączącą elementy gry typu escape room z ważnym przesłaniem społecznym.

Polska Policja wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytetem Wrocławskim, policją holenderską oraz Strażą Graniczną organizuje w dniach od 7 do 18 października 2024 r. na terenie 10. miast w Polsce ogólnopolskie wydarzenie o tematyce przeciwdziałania handlowi ludźmi z wykorzystaniem „Escapetrucka”, tzw. pojazdu ewakuacyjnego, z którego, aby się wydostać należy rozwiązać zagadkę wymagającą współpracy i logicznego myślenia. Projekt „Escapetruck”, opracowany przez holenderską Fundację Reshape, jest częścią kampanii edukacyjnej służącej podnoszeniu świadomości na temat ryzyka i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi. Pomimo że jest to forma zabawy, na jej uczestników czekały skłaniające do głębokiej refleksji doświadczenia ofiar tego strasznego procederu.

Scenariusz do zagadek, jaki trzeba było rozwiązać w Escapetrucku powstał na podstawie realnych modus operandi przygotowanych przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Straży Granicznej.

Wszyscy chętni, biorący udział w projekcie poznali prawdziwe historie osób, które stały się ofiarą handlu ludźmi i którym udało się uwolnić z rąk oprawców dzięki skoordynowanej akcji i pomocy służb. Podczas gry uczestnicy – w kilkuosobowych grupach musieli wydostać się z ciężarówki, rozwiązując interaktywne zadania i łamiąc szyfry. Kluczowym zadaniem graczy była pomoc wirtualnej ofierze w wyjściu z niezmiernie trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Pomieszczenia w pojeździe zostały przygotowane tak, aby odzwierciedlały warunki życia ofiar handlu ludźmi, uświadamiając ich cierpienie i traumy.

We środę (09.10.2024) Escapetruck zawitał do Olsztyna. Na Placu Solidarności zaparkowała specjalnie przygotowana ciężarówka, która jest mobilną formą edukacji, łączącą elementy gry typu escape room z ważnym przesłaniem społecznym. Tematem przewodnim był handel ludźmi – problem globalny, który dotyka miliony osób na całym świecie, w tym również w Polsce. Na miejscu obecni byli też policjanci i pracownicy z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a także funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy chętnie opowiadali na wszystkie pytania. Udzielali informacji na temat zagrożeń, sposobów i mechanizmów działania przestępców oraz skutków handlu ludźmi.

Wydarzenie było także okazją do promocji zawodu policjanta. Przedstawiciele z Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zainteresowanym przybliżyli specyfikę służbę w Policji oraz przybliżyli poszczególne etapy rekrutacji. Uczestnicy mogli także odzwiedzić stoisko informacyjne przygotowane przez strażników granicznych.

Escapetruck z Holandii kontynuuje swoją podróż po Polsce, w czwartek będzie go można zobaczyć w Elblągu przy Ratuszu Staromiejskim.

(Biuro Prewencji KGP/aj)