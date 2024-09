Policjanci z Warmii i Mazur pomagają mieszkańcom i wspierają swoich kolegów na terenach objętych powodzią Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj „Jesteśmy po to, żeby pomagać”. „Zostaniemy tu tyle, ile będzie trzeba”. „Wspieramy swoich kolegów w tym wymagającym wielkiego poświęcenia momencie służby”. To zdania policjantów z Warmii i Mazur, którzy pojechali pomagać mieszkańcom południowej Polski i wspierać w pracy swoich kolegów w mundurach na obszarach objętych powodzią. Do funkcjonariuszy z regionu dołączył również insp. Radosław Drach p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, żeby sprawdzić, w jaki sposób jeszcze można wesprzeć służbę policjantów.

Prawie 50 policjantów z OPP w Olsztynie od zeszłego tygodnia pełni służbę na obszarach objętych powodzią. Dołączyli do nich również dwaj policjanci z KPP w Działdowie, którzy jako strażacy OSP przyjechali na miejsce, poświęcając na pomoc innym swój urlop.

Funkcjonariusze z regionu są w okolicy zapory w Mietkowie oraz m.in. takich miejscowości jak Lądek-Zdrój czy Oława. W trakcie służby pomagają mieszkańcom w ewakuacji, zabezpieczaniu mienia, dostarczają niezbędne produkty, kontrolują stan wałów przeciwpowodziowych i zapór, sprawdzają czy na obszarach objętych powodzią nie ma osób wzywających pomocy i chronią przed ewentualnymi szabrownikami.

Zniszczony przez powódź budynek

Zniszczone przez powódź auto

Umocnienia na wale przeciwpowodziowym

Policjanci podczas służby pomagają nosząc worki z piaskiem

Policjanci podczas służby przy zaporze

Policjanci podczas służby przy zaporze

Policjanci pakujący i noszący worki z piaskiem

Policjanci pakujący i noszący worki z piaskiem

Policjanci pakujący i noszący worki z piaskiem

W tym wszystkim wspierają swoich kolegów, policjantów z województw objętych powodzią, którzy pełnią służbę z maksymalnym poświęceniem, często ponad swoje siły. Jednoczymy się w trudnych chwilach, by ratować życie i mienie osób, których woda pozbawiła dobytku.

Na miejsce działań policjantów z Warmii i Mazur w piątek (20.09.2024) pojechał również insp. Radosław Drach p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadzorujący pion prewencji w garnizonie warmińsko-mazurskim, któremu towarzyszył podinsp. Radosław Synowiec ekspert zarządzania kryzysowego ze Sztabu KWP w Olsztynie. Komendant spotkał się z policjantami, dziękując im za ich wytrwałość i poświęcenie oraz profesjonalizm, z jakim podchodzą do realizacji stawianych przed nimi zadań. Na temat aktualnej sytuacji zameldował mu asp. sztab. Adam Kuczyński dowódca kompanii OPP w Olsztynie, który wraz z pozostałymi policjantami pełni służbę zabezpieczając i kontrolując m.in. sytuację przy ważnym strategicznie obiekcie, jakim jest zapora wodna w Mietkowie. Policjanci obserwują stan zapory oraz jej elementów technicznych i strzegą przed dostępem w jej okolicę osób niepowołanych. Komendant sprawdził wyposażenie, jakim funkcjonariusze dysponują na miejscu działań oraz to, czy jeszcze można ich czymś wesprzeć. Odwiedził też miejsce zakwaterowania policjantów, by sprawdzić czy mogą liczyć na wypoczynek w odpowiednich warunkach.

insp. Radosław Drach podczas spotkania z policjantami OPP w Olsztynie

insp. Radosław Drach podczas spotkania z policjantami OPP w Olsztynie

insp. Radosław Drach podczas spotkania z policjantami OPP w Olsztynie

W trakcie pobytu na południu Polski insp. Radosław Drach i podinsp.. Radosław Synowiec odwiedzili też Centrum Operacyjne KWP we Wrocławiu, a także Centrum Operacyjne Zarządzania Kryzysowego w Lądku-Zdroju, w którym działaniami aktualnie dowodzi nadbryg. Michał Kamieniecki Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

insp. Radosław Drach podczas spotkania z policjantami OPP w Olsztynie

insp. Radosław Drach i nadbryg. Michał Kamieniecki

insp. Radosław Drach i policjanci w centrum operacyjnym

Policjanci z Warmii i Mazur są przygotowani do tego, by dalej wspierać swoich kolegów na południu Polski w niesieniu pomocy mieszkańcom. Kolejni funkcjonariusze są gotowi do tego, by zastąpić lub w razie zaistnienia takiej potrzeby, dołączyć do tych, którzy już są na południu Polski.

