Niespokojny weekend na drogach i wodach Warmii i Mazur Powrót Drukuj Przedłużająca się letnia pogoda niestety sprzyja beztroskim zachowaniom i niektórzy zapominają, że zasady bezpieczeństwa obowiązują również po wakacjach. Podczas pierwszego powakacyjnego weekendu policjanci z Warmii i Mazur wielokrotnie interweniowali na wodach i drogach regionu. Niestety były to interwencje spowodowane w dużej mierze bezmyślnością i brawurą innych osób. Doszło do kolejnego utonięcia oraz tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

W miniony weekend (06-08.09.2024) na drogach Warmii i Mazur doszło do 8 wypadków drogowych, w których niestety jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych. Ponadto policjanci byli wzywani do 151 kolizji drogowych, a w trakcie prowadzonych kontroli ujawnili i wyeliminowali z ruchu 26 nietrzeźwych kierujących.

Letnia pogoda sprawiła, że wiele pracy mieli również policyjni wodniacy, którzy interweniowali na miejscach kolizji jednostek pływających oraz interweniowali wobec nietrzeźwych sterników. Niestety doszło też do utonięcia. Od początku tego sezonu (od maja) na Warmii i Mazurach utonęło już 37 osób.

Lekkomyślność i alkohol to śmiertelnie groźne połączenie podczas wypoczynku nad wodą

Olsztyn - Utonięcie w jeziorze Ukiel

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę (07.09.2024) na jeziorze Ukiel w Olsztynie. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 36-latek spędzał sobotnie popołudnie na plaży miejskiej w Olsztynie z trójką swoich dzieci. Kiedy zauważył, że jego 7-letni syn oddalił się od brzegu, płynąc na dmuchanej zabawce wodnej i ma problem z utrzymaniem się na powierzchni wody, ruszył na ratunek. Do pomocy zaangażowali się świadkowie całego zdarzenia – zabrali dziecko na brzeg, a następnie ruszyli na pomoc samemu ojcu, który znalazł się pod wodą. Mimo szybkiego działania świadków i podjętej akcji reanimacyjnej nie udało się przywrócić poszkodowanemu czynności życiowych. Wydobyty z wody 7-latek wraz z rodzeństwem trafił pod opiekę rodziny. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. W czynności brał udział osobiście prokurator. Trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Szczytno – Miał 4 promile i poszedł popływać. Po walce o jego życie trafił do szpitala

W niedzielne popołudnie (08.09.2024 r.) szczycieńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o poważnym zdarzeniu nad jeziorem Świętajno w miejscowości Narty. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że świadkowie zdarzenia zauważyli topiącego się mężczyznę. Natychmiast zareagowali i wyciągnęli go z wody oraz sprawdzili jego czynności życiowe. 36-latek nie oddychał, w związku z czym została podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Mężczyzna odzyskał podstawowe czynności życiowe i został przekazany w ręce ratowników medycznych, którzy przewieźli go do szpitala. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że mieszkaniec województwa mazowieckiego miał prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Szczycieńscy policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Węgorzewo - Nietrzeźwi zmieniali się za sterami łodzi

W piątek (06.09.2024 r.) na jeziorze Mamry policyjni wodniacy zatrzymali do kontroli jacht żaglowy, który wcześniej uczestniczył w kolizji. Na pokładzie znajdowało się dwóch mężczyzn. W trakcie kontroli sternika, funkcjonariusze wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 55–letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej miał prawie półtora promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna oświadczył, że podczas żeglugi zmieniał się za sterami z kolegą. Dlatego funkcjonariusze poddali badaniu na stan trzeźwości drugiego mężczyznę. Badanie wykazało, że 55- letni mieszkaniec Sosnowca miał ponad półtora promila. Przyznał, że to on doprowadził do kolizji na wodzie. Pomimo prób ratowania sytuacji nie udało mu się skręcić na tyle, by uniknąć zderzenia i uderzył lewą burtą w inny jacht. Mężczyźni odpowiedzą teraz za kierowanie łodzią w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Jeden z nich odpowie również za spowodowanie zagrożenia w ruchu wodnym na podstawie art. 62 pkt 1 Ustawy o żegludze śródlądowej.

Pamiętajmy, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów! Chwila nieuwagi w wodzie może skończyć się tragicznie. Główne przyczyny utonięć od lat są niezmienne. To przede wszystkim brawura, przecenianie własnych umiejętności i wypity wcześniej alkohol. Dlatego pamiętajmy, że również nad wodą to my sami w pierwszej kolejności odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych bliskich. Przypominamy o podstawowych zadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą: • Korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik; • Należy bezwzględnie przestrzegać uwag i wskazówek ratownika; • Pamiętajmy, aby przed wejściem do wody dokładnie schłodzić nasze ciało, wtedy unikniemy szoku termicznego; • Woda to nie miejsce na alkohol, pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po wcześniej wypitym alkoholu; • Woda, to nie miejsce na popisy – nie przeceniajmy swoich umiejętności; • Dzieci w wodzie zawsze powinny być pod opieką osoby dorosłej. • Korzystając ze sprzętu pływającego, pamiętajmy o założeniu kapoka.

Chwila nieuwagi, alkohol lub za duża prędkość – wystarczy jeden czynnik, by doszło do tragedii na drodze

Bartoszyce – To był moment. 13-letni rowerzysta trafił do szpitala

W niedzielę (08.09.2024r.) po godz. 18:00 w miejscowości Łabędnik doszło do potrącenia rowerzysty. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 19–letni mężczyzna, kierując autem, jadąc w kierunku Kętrzyna potracił jadącego tą samą drogą 13–letniego rowerzystę. Mężczyzna podał, że w chwili gdy już wyprzedzał cyklistę, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał on do środka jezdni i doszło do uderzenia. Słowa mieszkańca Lidzbarka Warmińskiego potwierdzili bezpośredni świadkowie zdarzenia. Kierujący oplem był trzeźwy, podróżował z pasażerką, której tak jak i jemu nic się nie stało. 13–latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Olsztynie. Na miejscu wypadku pracowali policjanci ruchu drogowego oraz grupa zdarzeniowa wraz z technikiem kryminalistyki. Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.

Uszkodzony samochód na drodze

Działdowo – Dotkliwe spotkanie z naturą

W niedzielę (08.09.2024 r.) w gminie Działdowo na wysokości miejscowości Burkat doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący autem 51-letni mieszkaniec Mławy, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na pobocze, gdzie następnie uderzył w przydrożne drzewo. Na skutek uderzenia 77-letni pasażer pojazdu z obrażeniami został przewieziony do szpitala w Działdowie. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Czynności w tej sprawie prowadzi działdowska Policja.

Ełk - Droga i bolesna przejażdżka na hulajnodze elektrycznej

Ełccy policjanci w sobotę (07.09.2024 r.) dostali zgłoszenie o kierującym hulajnogą elektryczną, który się przewrócił. Okazało się, że 66-latek jadąc po Ełku nie dostosował prędkości, stracił panowanie nad swoim pojazdem i przewrócił się, uderzają się w głowę. Mężczyzna wymagał pomocy medycznej i był… nietrzeźwy – badanie wykazało u niego 2,6 promila alkoholu w organizmie. Podczas tego zdarzenia tylko on sam został poszkodowany, ale warto pamiętać, że wyjeżdżając w takim stanie na drogę można zrobić dużą krzywdę także innym osobom. Zgodnie z przepisami, został przez policjantów ukarany mandatem za jazdę w stanie nietrzeźwości - 2500 złotych.

Gołdap – Bez kasku i bez uprawnień na quadzie holował osobówkę z nietrzeźwym kierowcą

W sobotę (07.09.2024 r.) policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło o godz. 16:00 na drodze wojewódzkiej nr 651 między Jurkiszkami a Galwieciami. Funkcjonariusze ustalili, że 33-letni kierujący osobową hondą zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącą skodą, którą podróżowała 62-letnia kobieta. Kierujący hondą został przetransportowany do szpitala. 62-latce nic się nie stało. Badanie wykazało, że w organizmie 33-letniego sprawcy zdarzenia drogowego znajdowały się ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie przed sądem. Za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie gołdapskim

Natomiast w niedzielę (08.09.2024 r.) kilka minut po godzinie 9:00 w Siedlisku policjanci ruchu drogowego zauważyli kierującego quadem, który poruszał się bez wymaganego kasku ochronnego na głowie. Dodatkowo, kierujący quadem holował nim osobowe auto. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Okazało się, że quadem kierował 15-latek nieposiadający uprawnień, natomiast za kierownicą auta siedział nietrzeźwy 25-latek. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Ponadto, mężczyzna kierował pojazdem mimo ciążącego na nim sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mundurowi ustalili również, że auto nie posiada badań technicznych. Za popełnione przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto z kontroli drogowej policjanci sporządzili notatkę w sprawie 15-latka. Trafi ona do sądu rodzinnego i nieletnich, który podejmie dalsze decyzje w sprawie nastolatka.

Samochód holowany quadem

Iława – Za szybko, po przejściu i „wężykiem”

W piątek (06.09.2024 r.) kilka minut po godzinie 17:00 podczas pomiaru prędkości iławscy policjanci namierzyli 25-latka, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 71 km/h. W trakcie czynności okazało się, że nie było to jego jedyne przewinienie. Sprawdzenie w policyjnych systemach pokazało, że mężnie w sierpniu zostało zatrzymane prawo jazdy, ponieważ wtedy kierował samochodem pod działaniem alkoholu. Natomiast po 22:00 funkcjonariusze podczas patrolu na terenie miasta i gminy Susz zatrzymali do kontroli kierującego rowerem, który przejeżdżał rowerem przez przejście dla pieszych. Policjanci wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 44-latek kierował jednośladem, mając ponad promil alkoholu w organizmie, za co został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. Kolejny taki kierujący został zatrzymany w niedzielę (8.09.2024 r.) kilka minut po godz. 9:00 w Suszu. W trakcie czynności okazało się, że 62-latek kierował rowerem, mając prawie 0,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

Kętrzyn – Wyprzedzał kolumnę aut i wylądował w szpitalu

W sobotę (07.09.2024 r.) kilka minut przed godz. 17:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem motocyklisty i auta osobowego, do którego doszło na ul. Sikorskiego w Kętrzynie. Z przekazanych informacji wynikało, że motocyklista jest nieprzytomny i potrzebna jest pomoc medyczna. Na miejsce natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. Będący na miejscu policjanci ustalili, że kierujący motocyklem 42-latek podczas wyprzedzania kolumny pojazdów uderzył w bok peugeota, którego kierująca wykonywała manewr skrętu w lewo do miejscowości Gnatowo Kolonia w gm. Kętrzyn. W wyniku zderzenia pojazdów kierujący motocyklem z obrażeniami ciała Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym został zabrany do szpitala. W pojeździe oprócz 42-letniej kierującej podróżowała 42-letnia pasażerka oraz 5 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Nikt z podróżujących autem nie odniósł obrażeń. Kierująca była trzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczność tego wypadku drogowego.

Lidzbark Warmiński – Niedziela na dwóch kółkach i na „podwójnym gazie”

W niedzielę (08.09.2024) po informacji od świadków policjanci interweniowali wobec 65-latki z gm. Orneta, która kierowała motorowerem. Około godz. 15:00 została zatrzymana przez patrol z Komisariatu Policji w Ornecie w miejscowości Nowy Dwór. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jej organizmie. Motorower został przekazany trzeźwej osobie wskazanej, a dalsze czynności w sprawie popełnionego przez kobietę przestępstwa prowadzą policjanci z KP w Ornecie.

Tego samego dnia około godziny 16:30 w Lubominie zauważony przez patrol ruchu drogowego z Lidzbarka Warmińskiego został kierujący rowerem 32-latek. Mieszkaniec gm. Lubomino został zatrzymany do kontroli z uwagi na niepokojący styl jazdy. Wynik badania jego stanu trzeźwości wskazał 3,2 promila alkoholu w jego organizmie. Rower przekazany został osobie wskazanej, a sprawca wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Nowe Miasto Lubawskie – Sześciu nietrzeźwych w jeden weekend

W piątek (06.08.24r.) około. godz. 16:40 w Tereszewie nowomiejscy policjanci ogniwa ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej nietrzeźwego rowerzystę. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało w organizmie 23-latka ponad pół promila alkoholu. W sobotę (07.08.24r.) około godz. 12:50 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce w miejscowości Radomno. Zderzyły się tam czołowo dwie osobówki. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że sprawca zdarzenia znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Tego samego dnia około godz. 17:00 w Zajączkowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Kierujący volkswagenem golfem nie dostosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, uderzając autem w barierki ochronne. Przeprowadzone badanie wykazało, że siedzący za kierownicą auta 49-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. W nocy około 22:30 w Mikołajkach policjanci dzielnicowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem sharanem. W trakcie kontroli okazało się, że 38-letni mieszkaniec gminy Kurzętnik miał w organizmie blisko promil alkoholu. W niedzielę (08.09.24r.) około godz. 19:20 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Mroczno po drodze jedzie nietrzeźwy motorowerzysta. Patrol, który pojechał na miejsce zatrzymał do kontroli rowerzystę, który miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. 52-letni mieszkaniec gminy Grodziczno został ukarany mandatem. Dwie godziny później policjanci otrzymali zgłoszenie, że w Bratianie na ścieżce rowerowej przewrócił się rowerzysta. Na miejscu okazało się, że 48-letni mieszkaniec gminy Nowe Miasto Lubawskie ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu. On także został ukarany mandatem w kwocie 2500 zł.

Olsztyn – Tragiczny wypadek rowerzysty i lekkomyślność nastolatek

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w miniony weekend na ul. Szymborskiej w Olsztynie. W sobotę (07.08.2024 r.) około godz. 9:00 kierujący oplem 28-latek, jadąc ul. Szymborskiej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu rowerem, który przejeżdżał przez oznakowany przejazd dla rowerów i potrącił go. Niestety na skutek odniesionych obrażeń 45-latek zmarł. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 28-latkowi. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Niewiele zabrakło do kolejnej niepotrzebnej tragedii w piątek (06.09.2024 r.). Około godz. 15:00 na ul. Żołnierskiej w Olsztynie, według wstępnych ustaleń policjantów, kierująca renault podczas wykonywania manewru skrętu w prawo nie ustąpiła pierwszeństwa kierującej hulajnogą elektryczną 15-latce, poruszającej się po wyznaczonej drodze dla rowerów. Lekkomyślnością nastolatki było to, że wbrew przepisom przewoziła na hulajnodze swoją koleżankę. Obie dziewczynki trafiły do szpitala w obrażeniami ciała. Kierująca renault odpowie za spowodowanie wypadku drogowego. Przed sądem rodzinnym tłumaczyć się będzie nastolatka, która kierowała hulajnogą elektryczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewożenie hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów jest zabronione.

Ostróda – Na dwóch kółkach i na „podwójnym gazie”

W sobotę (07.09.2024r.) około godziny 18:00 ostródzcy policjanci zostali wezwani na miejsce zdarzenia drogowego, do którego doszło na ul. Drwęckiej w Ostródzie. Jak się okazało, 44-letni mężczyzna podczas jazdy hulajnoga elektryczną nie zachował należytej ostrożności i przewrócił się upadając na jezdnię. Badanie stanu rzeźwości mężczyzny wykazało, że kierował on w stanie nietrzeźwości. Wynik badania wyniósł ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Ukarany został mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Natomiast w niedzielę (08.09.2024r.) około godziny 2:00 na ul. Krótkiej w Ostródzie policjanci zatrzymali kierującego motocyklem. Funkcjonariusze po krótkiej rozmowie z 24-latkiem nie posiadali żadnych wątpliwości co do tego, że znajduje się on pod działaniem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało obecność prawie 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Ponadto, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a pojazd którym się poruszał nie był zarejestrowany. Teraz, mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz jazdę bez dokumentu uprawniającego.

Węgorzewo – Rowerzysta bez kasku, ale w słuchawkach

W niedzielę (8.09.2024 r.) około godziny 11:00 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej samochód VW Passat, którym jechała 39-letna mieszkanka Giżycka. Podczas legitymowania policjanci wyczuli od kierującej zapach alkoholu. Badanie wykazało, że 39-latka miała prawie promil alkoholu w organizmie. Policjanci po sprawdzeniu w policyjnym systemie ustalili, mieszkanka Giżycka posiada też aktualny zakaz kierowania pojazdami. Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze zabezpieczyli pojazd i dokonali jego tymczasowego zajęcia. Teraz zostanie skierowany wniosek do prokuratora o wydanie postanowienia o zabezpieczenie majątkowe. Za popełnione przestępstwa kierująca będzie odpowiadała przed sądem. Grozi jej kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Tego samego dnia po godzinie 12:00 oficer dyżurny węgorzewskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na jednej z ulic w Węgorzewie. Na miejsce interwencji natychmiast pojechali policjanci. Funkcjonariusze ustalili, że 55-letnia kierująca pojazdem marki BMW zatrzymała się przed przejściem dla pieszych, w celu przepuszczenia pieszego, gdy w tył jej pojazdu uderzył kierujący rowerem mężczyzna. 24-letni mieszkaniec Węgorzewa z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala. W chwili zdarzenia na głowie nie miał kasku, ale według relacji świadków miał za to słuchawki, które jednak nie uchroniły go przed obrażeniami. Przeprowadzone przez policjantów badanie na zawartość alkoholu w organizmie wskazało, że kierujący byli trzeźwi. Teraz wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

