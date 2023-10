Ćwiczenia w trudnych warunkach – szkolenie policyjnych wodniaków na zakończenie sezonu

Policyjne działania w tym zakresie mają na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia osób wypoczywających nad akwenami. Zadania wykonywane przez funkcjonariuszy Policji na wodach i terenach przywodnych wymagają zatem odpowiedniego przygotowania, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności, a także profesjonalnego sprzętu pozwalającego realizować czynności służbowe na najwyższym poziomie.

Dlatego też pomimo zakończenia sezonu nawigacyjnego na wodach garnizonu, wykorzystując nienajlepsze już warunki do uprawiania rekreacji wodnej, w dniach 18-20 października 2023 r. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zorganizowała II edycję lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych pod nazwą „Nawigacja i ratownictwo wodne w trudnych warunkach atmosferycznych w tym w porze nocnej”.

Szkolenie dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowane zostało na terenie Ośrodka Szkolenia PSP Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a elementy praktyczne przy wykorzystaniu 5 jednostek pływających odbywały się na akwenie j. Ukiel.

W doskonaleniu wzięło udział 22 funkcjonariuszy z garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy pod czujnym okiem instruktorów z Akademii Policji w Szczytnie i przedstawicieli Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie doskonalili swoje umiejętności oraz podnosili swoją skuteczności w wykonywaniu codziennych czynności służbowych na wodach i terenach przywodnych zarówno w ciągu dnia jak

i nocy.

Celem szkolenia było przygotowanie do reagowania na nagłe zagrożenia życia i zdrowia oraz do prowadzenia działań ratowniczych na wodach, w tym w porze nocnej, przy użyciu łodzi służbowych. Ponadto podniesienie bezpieczeństwa własnego policjantów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych podczas trudnych warunków atmosferycznych, w tym w porze nocnej.

Tematyka przedsięwzięcia obejmowała taktykę prowadzenia działań ratowniczych w wodzie przy ograniczonej widoczności, umiejętność prowadzenia asekuracji ratującego oraz zabezpieczania osoby ratowanej, umiejętność bezpiecznej ewakuacji osoby poszkodowanej poza strefę zagrożenia, umiejętność orientacji na akwenie przy pomocy przyrządów nawigacyjnych i punktów orientacyjnych, spełnianie warunków bezpiecznej żeglugi w nocy.

Zorganizowane doskonalenie zawodowe było też doskonałą okazją do współdziałania patroli wodnych z różnych części województwa zapewniając profesjonalizm podczas wspólnych działań na wodach garnizonu warmińsko-mazurskiego a tym samym gwarantując zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Zostań policyjnym wodniakiem!

Służba na wodzie to okazja do połączenia pracy ze swoim hobby związanym z wodą. To także okazja dla policjantów do bezpłatnego uzyskania uprawnień, które pozwalają na zajęcie miejsca za sterami na przykład łodzi motorowej lub skutera wodnego. Przede wszystkim jest to jednak możliwość emocjonującej pracy na rzecz bezpieczeństwa, możliwość pomagania innym i ochrona ludzkiego zdrowia i życia. Dodatkową atrakcją, jest pełnienie służby w pięknym otoczeniu warmińsko-mazurskich akwenów. Osoby zainteresowane wstąpiniem do służby w Policji, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Sekcji Doboru KWP w Olsztynie