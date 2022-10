Bezpieczniej na drogach - motocykle dla służby ruchu drogowego Powrót Generuj PDF Drukuj Do dyspozycji policjantów cyklicznie trafiają nowe pojazdy i nowoczesne wyposażenie, które ma im służyć w każdych okolicznościach. Tym razem zasilony został tabor pojazdów służby ruchu drogowego. Do policjantów drogówki z Warmii i Mazur trafiło 40 nowych motocykli BMW R1250 RT, które już są wykorzystywane podczas służby w jednostkach powiatowych.

Tabor pojazdów użytkowanych przez policjantów z Warmii i Mazur wzbogacił się o 40 nowych motocykli. Nowe maszyny to BMW R 1250 RT z 2-cylindrowym silnikiem o pojemności ponad 1200 cm3, który daje kierującemu do wykorzystania 136 koni mechanicznych. Do „setki” rozpędza się w trzy sekundy, a prędkość maksymalna znaczenie przekracza 200 km/h.

Policyjna wersja tej maszyny jest jednoosobowa. Miejsce pasażera zajmuje kufer z centralą radiową. Motocykle w nowych policyjnych barwach są wzbogacone o wiele elementów odblaskowych, liczne światła LEDowe z przodu i z tyłu. W wyposażeniu znajdziemy m.in. podgrzewane manetki i siedzenia oraz inne elementy poprawiające komfort i bezpieczeństwo jazdy, mi.in. za sprawą systemu ABS i kontroli trakcji.

Wszystko to sprawia, że motocykl ten w sytuacjach awaryjnych, na zakorkowanych miejskich ulicach, skutecznie i szybko dojedzie na miejsce, zapewniając komfort i bezpieczeństwo użytkującym go policjantom.

Na poniższym filmie zaprezentowano przejazd motocykli ulicami miasta. Zawiera również wypowiedź policjanta na temat możliwości technicznych pojazdu. Na kolejnych ujęciach widoczni są policjanci w kaskach, strojach motocyklowych i policyjnych kamizelkach, którzy kierują motocyklami w trakcie przejazdu w kolumnie. Film zawiera fragmenty nagrania za pomocą drona, a więc widok z góry oraz nagrania z poziomu drogi, po której przejeżdżają motocykle z włączonymi sygnałami świetlnymi. W ostatnich ujęciach w ramkach wyświetlanych na zasadzie "obrazu w obrazie" widoczne są fragmenty przejazdu motocykli przez inne miasta powiatowe: Bartoszyce, Mrągowo i Lidzbark Warmiński.

Film Film informacyjny na temat nowych motocykli Opis filmu: Film informacyjny na temat nowych motocykli Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film informacyjny na temat nowych motocykli (format mp4 - rozmiar 32.2 MB)

Film w lepszej jakości obrazu dostępny jest na kanale YouTube na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=mPyLKcHr7aA

Zakup motocykli zrealizowany został ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach - motocykle dla służby ruchu drogowego” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Policjanci drogówki pełniący służbę na motocyklach, przechodzą specjalistyczne szkolenia z jazdy w różnych warunkach. Ponadto za kierownice policyjnych motocykli zasiadają głównie funkcjonariusze, którzy również poza służbą pasjonują się motocyklami.

Nowe policyjne motocykle w powiatach:

KPP Braniewo

KPP Działdowo

KMP Elbląg

KPP Iława

KPP Lidzbark Warmiński

KPP Mrągowo

KMP Olsztyn

(rj/tm)