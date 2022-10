Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach Powrót Generuj PDF Drukuj Nadanie sztandaru jednostce Policji jest wyrazem najwyższego uznania i dumy. Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności i męstwa. Jest wyróżnieniem dla obecnych, ale też i byłych pracowników i funkcjonariuszy jednostki. Takiego zaszczytu dostąpili ci, którzy na co dzień są związani z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach i swoją pracą dbają o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

W uznaniu osiągnięć w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu bartoszyckiego oraz jako wyraz zaufania lokalnej wspólnoty do działań Policji, w 2019 roku zawiązał się Komitet Społeczny na rzecz Ufundowania Sztandaru Komedzie Powiatowej Policji w Bartoszycach. W piątek 30 września 2022 roku na Placu Konstytucji 3-go Maja Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach nadano sztandar. W uroczystości udział wzięli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Obecny był także Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki i Wicemarszałek województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz, arcybiskup dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński, a także płk SG Mirosław Doroszkiewicz Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz st. bryg. Tomasz Ostrowski Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Komitet Społeczny na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach reprezentowała przewodnicząca komitetu Katarzyna Basak. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, oraz przedstawicieli służb mundurowych z powiatu bartoszyckiego. Obecna była również kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, a także przedstawiciele duchowieństwa oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

Uroczystości rozpoczęła Masza Święta w Kościele Farnym w Bartoszycach, której przewodniczył arcybiskup dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński. Kolejna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem Policyjnej Asysty Honorowej i pododdziału towarzyszącego na Plac Konstytucji 3 Maja. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi złożył dowódca uroczystości kom. Mariusz Zdunek. Przy dźwiękach Hymnu Państwowego odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru 23 gwoździ honorowych.

Gwoździe Honorowe wbili:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – w imieniu Ministra nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji

Komendant Główny Policji – w imieniu Komendanta Głównego nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji

Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – w imieniu Marszałka Wicemarszałek oraz swoim Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – nadinsp. Tomasz Klimek

Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach – insp. Przemysław Fiertek

Komitet Społeczny na rzecz ufundowania sztandaru KPP w Bartoszycach – Katarzyna Basak przewodnicząca Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach

Starosta Bartoszycki – w imieniu starosty Marcin Matejunas Członek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego

Burmistrz Miasta Bartoszyce – Piotr Petrykowski

Burmistrz Bisztynka – Marek Dominiak

Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie – w imieniu burmistrza Sekretarz Miasta Górowo Iławeckie Andrzej Worobiec

Burmistrz Sępopola – w imieniu burmistrz zastępca burmistrza Piotr Łazar

Wójt Gminy Bartoszyce – Andrzej Dycha

Wójt Gminy Górowo Iławeckie – Bożena Olszewska – Świtaj

Korpus Oficerów KPP w Bartoszycach – podinsp. Daniel Pejłachowski

Korpus Aspirantów KPP w Bartoszycach – asp. szt. Dariusz Białousz

Korpus Podoficerów KPP w Bartoszycach – sierż. Katarzyna Kaczyńska

Korpus Szeregowych KPP w Bartoszycach – st. post. Adrian Solarz

Pracownicy KPP w Bartoszycach – Agata Pilska – Stasal

NSZZ Policjantów KPP w Bartoszycach – kom. Łukasz Grabczak

NSZZ Pracowników Policji KPP w Bartoszycach – Marta Bogdziewicz

SEiRP Koło w Bartoszycach – Jarzy Smukowski przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Bartoszycach

Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie sztandaru przez arcybiskupa dr Józefa Górzyńskiego. Następnie przewodnicząca Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach Katarzyna Basak przekazała Sztandar I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi, który kolejno wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Bartoszycach insp. Przemysławowi Fiertkowi, jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy. Jak podkreślił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak w swoim przemówieniu, „wręczenie sztandaru to podziękowanie policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za poświęcenie oraz zaangażowanie w codzienną służbę i pracę. Sztandar to symbol największych wartości: honoru, męstwa i dumy”. Przewodnicząca Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach Pani Katarzyna Basak, która przedstawiła rys historyczny inicjatywy ufundowania sztandaru, podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w to ogromne przedsięwzięcie, podkreślając, że zdecydowała się rozpocząć tę ciężką pracę związaną z nadaniem sztandaru w uznaniu codziennej, ciężkiej służby bartoszyckich policjantów. Podziękowała funkcjonariuszom za ich ofiarność, profesjonalizm, ogromne serce i życzliwość.

Ceremonię zakończyła defilada Kompani Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Olsztynie oraz musztra paradna wykonana przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi o zakończeniu uroczystego apelu.

Uroczystość zgromadziła dużą liczbę mieszkańców powiatu bartoszyckiego. Specjalnie dla nich przygotowano stoisko profilaktyczne i zaprezentowano policyjny sprzęt. Najmłodszych ucieszyła wizyta sierż. Bobra – policyjnej maskotki. Nie lada atrakcją była policyjna łódź i wizyta policjantów z psami służbowymi. Było to możliwe dzięki życzliwości Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.

