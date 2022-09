Pasja prowadzi na sam szczyt, dosłownie na sam szczyt

Od morza do Tatr, czyli Poland Extreme Triathlon. 12 km pływania w Zatoce: Jastarnia – Rewa, 690 km roweru Rewa – Korbielów, 95 km biegu Korbielów – Zakopane.

Mł. insp. Marcin Romanow Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Olsztynie w dniach 16-19.08.2022r. wziął udział w Poland Extreme Triathlon. Do pokonania miał 12 km pływania, 690 km jazdy na rowerze i 95 km biegu. Jako jeden z nielicznych podjął wyzwanie a tym samym po raz pierwszy w historii w takiej formule przepłynął, przejechał rowerem i przebiegł Polskę.

Jak sam powiedział:

„Cztery dni zmagań za mną. Niesamowicie dużo wsparcia zarówno bezpośrednio na trasie, online i tego mentalnego. Naprawdę nie spodziewałem, że moje latanie po Polsce wzbudzi takie zainteresowanie i tyle osób będzie wpatrywało się w Internet patrząc, na jakim jestem etapie. Niesłychane.

Dzień przed startem, wieczorem w Jastarni nic nie wskazywało na to, co mnie czeka w zatoce i później na trasach. Gęba była uśmiechnięta, a ja gotowy do startu. Tak było - cieszyłem się i cieszę nadal, że brałem w tym udział.

Jestem przekonany, że bez pomocy suportu i najbliższych na trasie, nie dałbym rady ukończyć zawodów. Jesteście wyjątkowi i niezawodni. Równocześnie chciałbym bardzo podziękować przełożonym za umożliwienie mi startu i wsparcie oraz Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów za wsparcie i pomoc w przygotowaniu się do zawodów. DZIĘKUJĘ.

Ból przeminie. Duma, że byłem TAM - pozostanie”