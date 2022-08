Nie można kształtować przyszłości, nie pamiętając o przeszłości – 20. rocznica śmierci mł. asp. Marka Cekały

Nie można kształtować przyszłości, nie pamiętając o przeszłości. To, gdzie teraz jesteśmy, jaki kształt ma nasza formacja, zawdzięczamy między innymi tym, których już z nami nie ma. Mł. asp. Marek Cekała to funkcjonariusz, który ponosząc śmierć na służbie, zapisał się na kartach historii, a co ważniejsze - w pamięci kolegów z pracy, jako bohater. Życia nikt mu już nie wróci, ale pamięć o nim nigdy w nas nie zginie.