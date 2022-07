Obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach Powrót Generuj PDF Drukuj Jak co roku w lipcu policjanci uroczyście obchodzą rocznice powołania Policji Państwowej na podstawie ustawy Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Z tej okazji w Komendzie Głównej Policji, we wszystkich komendach wojewódzkich oraz powiatowych odbywają się uroczystości związane z tym wydarzeniem, na których m.in. wręczane są wyróżnienia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Ponadto policjanci przygotowują różne atrakcje dla mieszkańców i wykorzystują ten czas na spotkanie i świętowanie z nimi.

Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. Każdego roku organizowanym z tej okazji uroczystościom towarzyszy niezwykle podniosła atmosfera. Policjanci tego dnia jeszcze bardziej czują dumę z tego, że mogą nosić policyjny mundur i służyć wiernie społeczeństwu. Coroczne obchody Święta Policji to również okazja do wyjątkowego spotkania i zaprezentowania się mieszkańcom regionu. W ostatnich latach niestety utrudniała to pandemia i związane z nią obostrzenia. W tym roku mamy nadzieję powrócić to tradycji spotkań z mieszkańcami. Uroczystości związane z Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji zostały w tym roku zaplanowane na dzień 29 lipca w Orzyszu.

"Dziękuję za to, że mogę na Was liczyć…"

Z okazji Święta Policji do funkcjonariuszy oraz pracowników warmińsko-mazurskiej Policji słowa uznania i podziękowania za służbę oraz pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu i osób, które odwiedzają Warmię i Mazury, skierował ich szef - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek.

Policjanci z Warmii i Mazur

Aktualnie w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji służbę pełni 3550 policjantów, których swoją pracą wspiera prawie 1000 pracowników cywilnych. Rozlokowani są oni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i 19 jednostkach powiatowych. W 2021 roku funkcjonariusze w regionie przeprowadzili ponad 130 tys. kontroli drogowych i w sumie podjęli ponad 260 tys. różnego rodzaju interwencji. Na lądzie policjanci dysponują oznakowanymi i nieoznakowanymi radiowozami oraz motocyklami, do pomocy wykorzystują ponad 30 psów służbowych, na wodzie do dyspozycji jest ponad 30 łodzi ze specjalistycznym sprzętem ratunkowym, a z powietrza w realizacji różnych zadań wspierają ich operatorzy dronów.

Film Policjanci z Warmii i Mazur 2022 Opis filmu: Pierwsze 15 sekund filmu pokazuje szybko zmieniające się ujęcia, a na nich policjantkę ubierającą się w mundur i policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy wysiadają z radiowozu w umundurowaniu, w kaskach i z tarczami. Na kolejnych ujęciach widać policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji przemieszczających się ciemnym korytarzem. Policjanci są umundurowani i zamaskowani, mają kaski i okulary. Następna część filmu pokazuje pracę funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie, w tym operatora policyjnego drona, policyjnych motocyklistów, oznakowane auto BMW oraz policjanta mierzącego prędkość. W następnej sekwencji szybkich ujęć widzimy policjantów szkolących się i strzelających z broni krótkiej i długiej na strzelnicy. Sceny ze strzelnicy zmieniają się w sceny na miejscu zdarzenia kryminalnego, gdzie w zalesionym terenie technik policyjny ubrany w biały kombinezon ochronny, zabezpiecza ślady i robi zdjęcia. Kolejne ujęcia kamery pokazują pracę przewodnika psa służbowego, który podejmuje trop i przez las doprowadza policjanta do leżącego na ziemi telefonu komórkowego. W następnych scenach laborant Laboratorium Kryminalistycznego zdejmuje odciski palców z zabezpieczonego telefonu, przy pomocy odpowiedniego proszku i światła ultrafioletowego. Kolejne ujęcia pokazują policjanta który stojąc na pomoście nad jeziorem spogląda przez lornetkę w kierunku żaglówek. Ostatnie sceny filmu pokazują pracę policyjnych wodniaków, którzy patrolują jezioro. W szybko zmieniających się scenach widzimy policyjną łódź płynącą ślizgiem. Film kończy logo KWP w Olsztynie.

Świętują dzieląc się tym co najcenniejsze

Tradycją stało się również to, że z okazji Święta Policji policjanci biorą udział w zorganizowanej z tej okazji akcji krwiodawstwa. Na początku lipca funkcjonariusze zainaugurowali ją w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Jest to wspólna inicjatywa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, mająca na celu propagowanie na terenie całego garnizonu akcję oddawania krwi jako część obchodów Święta Policji.

Więcej na ten temat na stronie: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/95448,Z-okazji-Swieta-Policji-funkcjonariusze-oddali-krew-Dolacz-do-nich.html?search=34323

Akcja krwiodawstwa policjantów z KPP w Ełku: https://elk.policja.gov.pl/o05/aktualnosci/96038,Swietujac-dzielimy-sie-cennym-darem.html

Akcja krwiodawstwa policjantów z KPP w Węgorzewie: https://wegorzewo.policja.gov.pl/o18/aktualnosci/96199,Z-okazji-Swieta-Policji-wegorzewscy-funkcjonariusze-i-pracownicy-cywilni-oddali-.html

Policjanci oczekujący na oddanie krwi

Policjantka oddająca krew

Policjant oddający krew

Policjantka oddająca krew

Policjant oddająca krew

Policjant oddająca krew

Pamiętamy...

Co roku w ramach Święta Policji oraz upamiętnienia tych miejsc policjanci odwiedzają te właśnie symboliczne groby, aby oddać hołd pomordowanym. Jedno z takich miejsc jest w Elblągu. Znicze i kwiaty elbląscy policjanci złożyli przy tablicy upamiętniającej Józefa Franczuka - policjanta zamordowanego przez NKWD w 1940 r. Jego córka Maria Sadłowska do dziś nie wie, gdzie spoczywają szczątki ojca.

Więcej na ten temat na stronie https://elblag.policja.gov.pl/o01/aktualnosci/96107,Elblag-Pamietamy.html

Policjant składający kwiaty pod pomnikiem

Obchody Święta Policji w komendach miejski i powiatowych

Część osób wyróżnionych – policjanci, pracownicy cywilni oraz osoby zasłużone dla Policji - swoje odznaczenia i awanse odbiera podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji. Pozostali odbierają je w mniejszym gronie, jednak wcale nie z mniejszą satysfakcją, podczas lokalnych uroczystości organizowanych przez jednostki miejskie i powiatowe Policji. Uroczystości związane z obchodami Święta Policji na Warmii i Mazurach rozpoczęły się w połowie lipca i potrwają przez około cztery tygodnie.

KPP w Giżycku - 13.07.2022

KPP w Bartoszycach - 14.07.2022

KPP w Mrągowie - 15.07.2022

KPP w Węgorzewie - 18.07.2022

KPP w Olecku - 19.07.2022

KPP w Nidzicy - 20.07.2022

KMP w Elblągu - 21.07.2022

KPP w Działdowie - 26.07.2022

KPP w Nowym Mieście Lubawskim - 26.07.2022

KPP w Gołdapi - 27.07.2022

Służba, praca, pasja…

Możliwość podjęcia służby w Policji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu szukających dla siebie ścieżki rozwoju zawodowego. To co ważne, jest to praca oferująca stabilność finansową, stałość zatrudnienia i możliwość awansu. Ale nie jest to łatwa służba i nie każdy się do niej nadaje. Daje ona jednak to, czego nie oferuje wykonywanie wielu innych zawodów. To możliwość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom oraz ratowanie mienia i ściganie przestępców. To także okazja do szerokiego rozwoju różnych umiejętności: technicznych, fizycznych czy interpersonalnych. To również możliwość pracy w różnych pionach i przy wykonywaniu różnych zadań. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, w łodzi na wodzie, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w policyjnym mundurze, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej (https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html) i kontaktu z Sekcją Doboru KWP w Olsztynie.

