Zabezpieczyli ponad 22 kilogramy różnych narkotyków i zatrzymali dwie osoby Powrót Generuj PDF Drukuj Skrupulatna praca operacyjna, sprawna wymiana informacji i skuteczna współpraca kryminalnych z Olsztyna, Nowego Miasta Lubawskiego i Łowicza doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn i zabezpieczenia ponad 22 kilogramów narkotyków. Nielegalne i groźne dla życia substancje były ukryte w lesie. Tam też doszło do zatrzymania. Podejrzanym dwóm mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Obaj zostali tymczasowo aresztowani.

Walka z przestępczością narkotykową wymaga od policjantów poświęcenia energii i czasu, a także sprytu i strategicznego planowania podejmowanych działań. Funkcjonariusze zbierają informacje na temat osób zajmujących się handlem narkotykami, analizują je pod różnymi kątami i próbują dotrzeć do źródeł, czyli producentów i dystrybutorów zakazanych i niebezpiecznych dla zdrowia substancji.

Tak było też w przypadku realizacji przygotowanej i przeprowadzonej przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Dzięki współpracy olsztyńskich policjantów z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu oraz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, zebrane zostały istotne informacje na temat grupy zajmującej się handlem narkotykami na terenie Łowicza i okolic. W drugiej połowie czerwca 2022 r. zapadła decyzja o zatrzymaniu osób zajmujących się tym procederem.

Policjanci ustalili miejsce na terenie powiatu łowickiego, gdzie w kompleksie leśnym były gromadzone narkotyki oraz substancje służące do ich produkcji. Ustaleni zostali również dwaj mężczyźni kierujący tym przedsięwzięciem. Do zatrzymania podejrzanych doszło we wtorek (21.06.2022). 31-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy przyjechał na miejsce ukrycia narkotyków. Były one schowane w beczkach wkopanych w ziemię i przykrytych ściółką. Nie spodziewał się tego, że na miejscu będą na niego czekać policjanci. W tym miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli też ponad 20 kilogramów narkotyków, w tym m.in. marihuanę, metamfetaminę, kokainę i płynną amfetaminę. Następnego dnia w podobny sposób policjanci zaskoczyli i zatrzymali 33-latka, przy którym dodatkowo zabezpieczyli około 65 tys. zł o raz 3 tys. euro. W ocenie policjantów sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty nielegalnego posiadania znacznej ilości środków odurzających i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

(tm)