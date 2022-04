W trosce o bezpieczeństwo. Informacja dla kierowców z Ukrainy Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z migracją obywateli Ukrainy, wywołaną wojną za naszą wschodnią granicą, na polskich drogach przybywa ukraińskich kierowców. By ułatwić im poruszanie się po polskich drogach i tym samym zadbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym nas wszystkich, warmińsko-mazurscy policjanci przygotowali infografikę na temat przepisów obowiązujących na terenie naszego kraju.

Do Polski trafiło bardzo dużo obywateli Ukrainy. Różnymi sposobami pomagamy odnaleźć im się w nowej rzeczywistości. Uchodźcy poznają m.in. zasady funkcjonowania polskich instytucji, które czasami są zupełnie różne od ukraińskich. Ta sama sytuacja dotyczy polskich przepisów m.in. w ruchu drogowym. Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości policjanci przygotowali informację na temat przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce, by ułatwić Ukraińcom poruszanie się po drogach w naszym kraju, a tym samym zadbać o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Ingorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi

Przygotowana infografika zawiera informacje przeznaczone dla uczestników ruchu drogowego. Dotyczą one dopuszczalnych prędkości obowiązujących w Polsce i sankcji za ich nieprzestrzeganie oraz konieczności zachowania szczególnej ostrożności w relacji między kierującymi a pieszymi i rowerzystami. Policjanci zwracają uwagę kierowców na stan techniczny ich aut, informują o zakazie oklejania i przyciemniania przednich szyb. Przypominają także, że o tym, że próba przekupienia policjanta w Polsce jest przestępstwem, za które grożą poważne konsekwencje. Oprócz infografiki, która już trafiła na strony internetowe, policjanci przygotowują także ulotki, które zostaną rozkolportowane m.in. w miejscach przebywania Ukraińców.

Razem bezpieczniej. Udostępnij infografikę!

Bezpieczeństwo na naszych drogach zależy od wszystkich uczestników ruchu drogowego. Bardzo ważnym jest, nie tylko to, by stosować się do obowiązujących przepisów, ale również wzajemny szacunek i życzliwość uczestników ruchu drogowego. Dlatego zachęcamy wszystkich do udostępniania przygotowanych przez policjantów informacji wśród znajomych i przybyszów z Ukrainy.



(mcz/tm)