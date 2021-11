Policjanci uratowali przemoczone i wychłodzone szczeniaki Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci podczas przejazdu do miejscowości Napierki zauważyli dwa małe szczeniaki wbiegające na drogę ekspresową S-7. Funkcjonariusze nie pozostali obojętni na los psiaków. Zabrali je i oddali pod należytą opiekę. Szczenięta trafiły do Schroniska dla Bezdomnych Psów „Podaj łapę” w Tatarach koło Nidzicy.

W czwartek (11.11.2021r.) około godziny 9:50 policjanci w trakcie przejazdu do miejscowości Napierki na drodze ekspresowej S-7 na wysokości miejscowości Frąknowo zauważyli dwa małe szczeniaki, które weszły na pas ruchu drogi krajowej. Funkcjonariusze nie mogli przejść obojętnie wobec bezbronnych zwierzaków, które stwarzały zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Szczenięta na widok policjantów zaczęły uciekać do rowu, a następnie weszły do zabezpieczonego kratą przepływu wodno-melioracyjnego znajdującego się przy drodze. Jeden ze szczeniaków utknął po głowę w wodzie i istniało ryzyko, że pies może się utopić. Funkcjonariusze niezwłocznie otworzyli kratę zabezpieczającą i weszli do przepływu wodno-melioracyjnego wyciągając psy na zewnątrz. Przemoczone i wychłodzone szczenięta ogrzano kocem, a następnie przekazano do Schroniska dla Bezdomnych Psów „Podaj łapę” w Tatarach koło Nidzicy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i empatii olsztyńskich policjantów, nie doszło do tragedii i zostały uratowane kolejne psie życia.

(kh)