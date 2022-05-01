Nowe oddziały o profilu mundurowym na Warmii i Mazurach Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podpisano trójstronne porozumienia dotyczące utworzenia oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ponadpodstawowych w Pasłęku, Olecku i Ełku. To ważny krok w kierunku stworzenia młodym ludziom możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności związanych ze służbami mundurowymi. Sygnatariuszami tych porozumień byli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej oraz szkół, które przystąpiły do projektu realizowanego przez MSWiA.

Oddziały o profilu mundurowym są projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego celem jest przygotowanie młodzieży do podjęcia służby w Policji i Straży Granicznej. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie młodych ludzi, którzy chcą świadomie przygotowywać się do tej wymagającej, ale dającej ogromną satysfakcję drogi zawodowej.

Na Warmii i Mazurach w siedmiu szkołach ponadpodstawowych (na terenie Iławy, Nidzicy, Giżycka, Olecka, Pasłęka oraz dwóch szkół w Ełku) w roku szkolny 2026/2027 będzie funkcjonować 11 oddziałów o profilu mundurowym, obejmujących 275 uczniów. Naukę w 7 oddziałach klas pierwszych rozpocznie 176 uczniów, natomiast w 4 oddziałach klas drugich kontynuować ją będzie 99 uczniów. Oznacza to, że w drugim roku funkcjonowania programu liczba oddziałów o profilu mundurowym w województwie wzrośnie z 4 do 11.

W regionie o utworzenie nowych oddziałów ubiegały się cztery szkoły. Ostatecznie trzy z nich spełniły wszystkie wymogi formalne i rozpoczną nauczanie już od września. Są to:

Zespół Szkół w Pasłęku;

Zespół Szkół Technicznych w Olecku;

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej im. mjr. Władysława Raginisa w Ełku.

W roku szkolnym 2026/2027, w związku z utworzeniem oddziału o profilu mundurowym w Pasłęku, do realizacji programu w województwie warmińsko-mazurskim, obok Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, włączy się również Morski Oddział Straży Granicznej.

W środę (26.08.2026) na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie doszło do podpisania trójstronnych porozumień o współpracy między komendantami Policji i Straży Granicznej oraz dyrektorami szkół, w których powstaną nowe oddziały o profilu mundurowym.

Gospodarzem uroczystości był insp. Mirosław Elszkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z insp. Jarosławem Brzozowskim - I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Na jego zaproszenie na sali zgromadzili się przedstawiciele służb: gen. bryg. SG dr Daniel Wojtaszkiewicz Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, kontradm. SG Andrzej Prokopski – Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, mł. insp. Tomasz Kamiński – Komendant Miejski Policji w Elblągu, mł. insp. Damian Bekulard – Komendant Powiatowy Policji w Ełku, mł. insp. Marcin Bojarski – Komendant Powiatowy Policji w Olecku, ppłk. SG Piotr Tylicki – Naczelnik Wydziału Organizacji i Promocji Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, ppor. SG Ewelina Biały – Kierownik Sekcji Promocji i Historii Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, ppor. SG Maciej Węsierski – Pełnomocnik Komendanta ds. kontaktu ze szkołami z Morskiego oddziału SG,

W wydarzeniu wzięli udział także dyrektorzy placówek oświatowych, w których utworzono oddziały o profilu mundurowym: Joanna Majewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku, Mariola Bożena Borys – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku oraz por. mgr Agnieszka Pasko – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej im. mjr. Władysława Raginisa w Ełku.

W spotkaniu nie mogło także zabraknąć podinsp. Izabeli Niedźwiedzkiej – wojewódzkiej koordynator ds. oddziałów o profilu mundurowym, a także koordynatorów ds. oddziałów o profilu mundurowym z jednostek Policji w Elblągu, Olecku i Ełku.

Tym, co wyróżnia oddziały o profilu mundurowym, jest ujednolicony program szkolenia przygotowujący młodzież do podjęcia służby w Policji i Straży Granicznej, łączący wiedzę teoretyczną z praktycznym przygotowaniem do specyfiki służby. Uczniowie poznają m.in. ustawowe zadania obu formacji, zasady udzielania pierwszej pomocy, elementy musztry i ceremoniału oraz taktyki i technik interwencji. Zajęcia prowadzone z udziałem funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej pozwalają młodym ludziom nie tylko zdobywać wiedzę i konkretne umiejętności, ale również poznawać specyfikę służby, wymagania stawiane funkcjonariuszom oraz świadomie przygotowywać się do wyboru przyszłej drogi zawodowej. Absolwenci OPM, po spełnieniu warunków określonych przepisami, mogą również korzystać z przewidzianych dla nich preferencji w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji i Straży Granicznej.