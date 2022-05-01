1,5 tony krajanki tytoniowej i tysiące paczek nielegalnych papierosów zabezpieczone przez policjantów Powrót Drukuj Ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej, ponad 6,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz środki odurzające zabezpieczyli policjanci podczas realizacji przeprowadzonej na terenie gminy Morąg. To efekt działań ostródzkich i morąskich policjantów pionu kryminalnego, których współpraca doprowadziła do ujawnienia nielegalnego towaru o szacunkowym uszczupleniu należności Skarbu Państwa wynoszącym ponad 2 miliony złotych.

W kwietniu 2026 roku policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Morągu, realizując informacje wypracowane we współpracy z funkcjonariuszami pionu operacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji w gminie Morąg.

Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości wyrobów tytoniowych bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Na terenie posesji zabezpieczono ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej oraz ponad 6 500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ujawnili również około 10 gramów marihuany.

Do sprawy zatrzymano 39-letnią kobietę. Łączną wartość uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług oszacowano na ponad 2 miliony złotych.

39-letnia kobieta usłyszała zarzuty paserstwa akcyzowego polegającego na przechowywaniu wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego, tj. czyn z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten przewiduje karę grzywny do 720 stawek dziennych, karę pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie. Ponadto kobieta usłyszała zarzut posiadania środków odurzających w postaci marihuany, tj. czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Obrót wyrobami tytoniowymi bez wymaganych znaków akcyzy jest przestępstwem i wiąże się z odpowiedzialnością karną oraz skarbową. Kupując wyroby z nielegalnych źródeł, nabywcy nie tylko narażają się na konsekwencje prawne, ale również wspierają działalność przestępczą oraz przyczyniają się do strat finansowych Skarbu Państwa. W przypadku posiadania informacji o nielegalnym handlu wyrobami akcyzowymi warto przekazać je najbliższej jednostce Policji.

(pj)