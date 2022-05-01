„Popisy” młodych kierujących zakończone karą Powrót Drukuj Nieodpowiedzialna jazda i popisy za kierownicą mogą mieć poważne konsekwencje. Po pierwsze sprowadzają zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a po drugie… są kosztowne. Przekonali się o tym 18-letni kierowca, który w strefie ruchu celowo wprowadzał kierowany przez siebie samochód w poślizg oraz 20-latka, która w tym samym miejscu przewoziła na masce pojazdu dwie inne osoby.

Bezmyślna brawura i chęć popisania się przed innymi – to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych z udziałem młodych kierowców. Dlatego policjanci stanowczo reagują na takie zachowania lekkomyślnych osób, które zbyt beztrosko podchodzą do korzystania z samochodów na drogach i w strefach ruchu, czyli tam, gdzie nawet chwilowa bezmyślność może mieć daleko idące konsekwencje.

W czerwcu na terenie parkingu miejskiego w Działdowie doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji z udziałem młodych kierujących.

Najpierw (07.06.2026) pewna beztroska 20-latka kierująca Citroenem postanowiła przewieźć swoich pasażerów w nietypowy sposób. Przebywając wieczorem na terenie parkingu znajdującym się w strefie ruchu przewiozła dwie osoby… na masce swojego auta. Stworzyła dla nich w ten sposób realne zagrożenie.

Kilka dni później (18.06.2026) na tym samym parkingu 18-letni działdowianin kierujący BMW celowo wprowadził pojazd w poślizg, gdzie w pobliżu znajdowały się inne osoby i pojazdy.

Oba te zdarzenia zostały zarejestrowane przez monitoring i policjanci na podstawie tych nagrań ustalili kierowców aut. Zarówno 18-latek, jak i 20-latka nie uniknęli odpowiedzialności za swoje ryzykowne zachowanie za kierownicami. Nastolatek został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i 12 punktami karnymi. Natomiast na 20-latkę policjanci nałożyli mandat w wysokości 1500 złotych i 10 punktów karnych.

Zarówno drogi publiczne, jak i parkingi nie są miejscem do organizowania pokazów driftu, sprawdzania możliwości samochodu czy popisywania się przed innymi. Chwila brawury może zakończyć się utratą panowania nad pojazdem, poważnym wypadkiem, a nawet tragedią z udziałem innych osób. Bezpieczna jazda to odpowiedzialność każdego kierowcy. Emocje i chęć popisania się nigdy nie mogą być ważniejsze od życia i zdrowia innych uczestników ruchu.

(jn/tm)