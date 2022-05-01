Zatrzymany po kradzieży defibrylatora AED. Skradziony sprzęt wróci na swoje miejsce Powrót Drukuj W Szczytnie doszło do bezmyślnej kradzieży defibrylatora AED umieszczonego na plaży miejskiej. Dzięki szybkiej reakcji strażników miejskich i przekazaniu informacji policjantom podejrzewany o kradzież 54-latek został zatrzymany, a skradziony sprzęt został odzyskany i przekazany właścicielowi. Zatrzymany mężczyzna usłyszał również zarzuty dotyczące wcześniejszych kradzieży sklepowych.

W środę (15.07.2026 r.) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie przyjęli zawiadomienie o kradzieży defibrylatora AED znajdującego się na Plaży Miejskiej w Szczytnie. Wartość strat oszacowano na ponad 10 tysięcy złotych.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zostali powiadomieni przez strażników miejskich o tym, że ci na terenie miasta ujęli mężczyznę rozpoznanego na nagraniu z monitoringu jako sprawcę kradzieży. Policjanci pojechali na miejsce i zatrzymali ujętego mężczyznę. W torbie, którą posiadał przy sobie 54-latek, znajdował się skradziony defibrylator. Odzyskany sprzęt został przekazany właścicielowi i wróci na swoje miejsce. W rozmowie z policjantami mężczyzna tłumaczył, że sprzęt zabrał po to, by… „zmierzyć sobie ciśnienie”.

Jak ustalili policjanci, zatrzymany mężczyzna już wcześniej dopuszczał się kradzieży sklepowych. W lipcu 2026 roku kilkukrotnie dokonał kradzieży artykułów spożywczych, przemysłowych oraz alkoholu w sklepach na terenie miasta. Łączna wartość skradzionego mienia przekroczyła wtedy 1 000 złotych.

54-latek usłyszał łącznie dwa zarzuty dotyczące kradzieży. Przestępstwo określone w art. 278 § 1 Kodeksu karnego zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Defibrylatory AED to urządzenia, które mogą odegrać kluczową rolę w ratowaniu ludzkiego życia w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Każde działanie polegające na ich niszczeniu lub kradzieży może ograniczyć możliwość udzielenia szybkiej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia. Przypominamy, że wszelkie przypadki niszczenia lub kradzieży mienia należy niezwłocznie zgłaszać służbom.

(as/tm)

Na pierwszym ujęciu w filmie widzimy mężczyznę, który idzie jednym z pomostów. Następnie mężczyzna zabiera AED z miejsca przechowywania, a następnie z nim odchodzi. W kolejnej scenie widzimy tego samego mężczyznę, zatrzymanego przez policję. Mężczyzna jest prowadzony przez policjanta.