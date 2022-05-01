Wysłał paczkę z niebezpieczną zawartością. 69-latek został zatrzymany Powrót Drukuj Ustalony i zatrzymany został nadawca nieoczekiwanej przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do Komendy Powiatowej Policji w Iławie, gdzie w wyniku gwałtownej reakcji po rozszczelnieniu paczki niezbędna była ewakuacja jednostki i interwencja służb. W pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego 69-latka policjanci zabezpieczyli dowody wskazujące na udział mężczyzny w zdarzeniu. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

W niedzielę (28.06.2026 r.) policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Iławie, we współpracy z kryminalnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, KPP w Raciborzu oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, realizując czynności zlecone na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Iławie, zatrzymali na terenie województwa śląskiego 69-latka, podejrzewanego o związek ze zdarzeniem, które zaistniało na terenie budynku KPP w Iławie.

Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny przeszukali należące do niego mieszkanie oraz pomieszczenia gospodarcze. Tam znaleźli i zabezpieczyli przedmioty, które mogły posłużyć do popełnienia przestępstwa. Został zabezpieczony m.in. komputer oraz nośniki pamięci, pojemniki z nieznaną substancją, petardy i krzaki marihuany.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia, narażeniem innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu innej osoby.

69-latek potwierdził, że zna kobietę, do której trafiła paczka, w części przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia, z których wynika, że miał udział w zdarzeniu, przygotowując przesyłkę, która trafiła do mieszkanki Iławy, a ostatecznie znalazła się w iławskiej komendzie.

We wtorek (30.06.2026 r.) Sąd Rejonowy w Iławie na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na najbliższe 3 miesiące.

Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Deskrypcja filmu Policjanci służby kryminalnej podczas doprowadzenia osoby zatrzymanej do jednostki Policji w Iławie.

Opis filmu: Policjanci służby kryminalnej podczas doprowadzenia osoby zatrzymanej do jednostki Policji w Iławie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.64 MB)

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Zdarzenie w budynku Komendy Powiatowej Policji w Iławie

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Do zdarzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie doszło we wtorek (23.06.2026) wieczorem. Do komendy przyszła mieszkanka miasta, która przyniosła ze sobą przesyłkę nieznanego pochodzenia. Według relacji policjanta, do którego się zgłosiła, w momencie rozszczelnienia paczki usłyszał huk i doszło do gwałtownego uwolnienia w pomieszczeniu nieznanej substancji. Zarządzona została natychmiastowa ewakuacja budynku i udzielona pomoc zranionemu w twarz policjantowi.

Na tamtym etapie zdarzenia priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w budynku oraz jego otoczeniu. Dlatego na miejsce zostały wezwane dodatkowe służby. Karetka pogotowia oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej i Policji z zakresu rozpoznania ewentualnego zagrożenia pod kątem biologicznym, chemicznym, radiacyjnym i pirotechnicznym.

Zdarzenie wzbudziło niepokój w lokalnej społeczności oraz zainteresowanie mediów, dlatego wydany został komunikat na ten temat przez Komendę Powiatową Policji w Iławie. Informacja bazowała na wówczas posiadanej wiedzy.

Pilne wydanie komunikatu było niezbędne również ze względu na fałszywe i wywołujące niepotrzebny niepokój wpisy w mediach społecznościowych, mówiące o zagrożeniu terrorystycznym, co nie miało żadnego pokrycia w faktach.

Taki komunikat bazujący na pierwszych ustaleniach został wydany przez oficera prasowego KPP w Iławie po kilkudziesięciu minutach od zdarzenia, w czasie, gdy budynek był wyłączony z użytkowania, a ustalanie okoliczności trwało.

Wstępne sprawdzenie nie potwierdziło, aby miało dojść do eksplozji w wyniku podłożenia ładunków wybuchowych. Konstrukcja pomieszczenia nie została w żaden sposób naruszona. Nie było żadnych odłamków. Nie było zniszczeń typowych dla eksplozji ładunków wybuchowych. Z pierwszej relacji policjanta oraz kobiety przebywającej w pomieszczeniu wynikało, że w momencie, gdy policjant próbował zajrzeć do paczki i rozszczelnił opakowanie, usłyszeli huk i uderzyła w nich chmura gorącego gazu. Kobieta nie doznała żadnych obrażeń, a obrażenia jakich doznał policjant były powierzchowne. Nie doszło do przerwania tkanek, a do podrażnienia oczu i poparzenia skóry twarzy. Na szczęście nie były to poważne obrażenia. Policjantowi została zapewniona opieka medyczna i po kilkunastu godzinach obserwacji został zwolniony ze szpitala do domu i po okresie zwolnienia lekarskiego wróci do służby.

Komenda przez kolejne godziny była wyłączona z użytkowania, a dostęp do budynku mieli jedynie policjanci i strażacy sprawdzający, czy nie ma innego zagrożenia.

Z tego względu nie było też możliwości zweryfikowania nagrania monitoringu wewnątrz budynku, a co za tym idzie, nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do wybuchu materiału pirotechnicznego, czy reakcji egzotermicznej gazu. Po wyeliminowaniu zagrożenia i pobraniu niezbędnych próbek, policjanci bezpiecznie wrócili do budynku komendy.

To pozwoliło rozpocząć oględziny miejsca zdarzenia. Nagranie zostało zabezpieczone procesowo i jest materiałem dowodowym w prowadzonym śledztwie.

(tm)