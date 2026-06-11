Oszustwo to proces, który możesz powstrzymać! Jak to zrobić? Powrót Drukuj Policjanci z Nowego Miasta Lubawskiego wsparci przez funkcjonariuszy z Olsztyna zajmujących się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej, udaremnili oszustwo i zablokowali transakcje finansowe na kwotę ponad 100 000 zł. Uchronili w ten sposób oszczędności 58-latki. Mniej szczęścia miał mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego, który za późno zorientował się, że rozmawia z oszustem, a nie pracownikiem portalu sprzedażowego i stracił kilka tysięcy złotych. Mężczyzna postanowił opowiedzieć swoją historię, by przestrzec innych.

Czas to pieniądz! Szybkie i skuteczne działanie policjantów uchroniło oszczędności

To każdy z nas w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie swojego mienia. Zdrowy rozsądek, czujność i powstrzymanie się od nerwowych działań po wpływem emocji to podstawowe zasady, którymi należy kierować się w kontakcie z nieznanymi osobami, które próbują namówić nas do wykonywania działań związanych z bankowością elektroniczną i przekazywaniem pieniędzy. Niestety czasami tego brakuje i oszuści dostają to czego chcą „na tacy”. Gdy dojdzie do oszustwa to czas ma kluczowe znaczenie, by spróbować zablokować operacje na koncie ofiary.

Tak właśnie było w przypadku oszustwa, którego ofiarą padła 58-letnia mieszkanka powiatu nowomiejskiego. W czwartek (11.06.2026) do kobiety zadzwonił oszust podający się za pracownika placówki bankowej. Przekonał pokrzywdzoną, że jej pieniądze na koncie są zagrożone – ktoś próbuje wyłudzić kredyt na jej dane. Przestępca polecił jej przelać oszczędności na wskazane rzekome konto techniczne. 58-latka w ten sposób przekazała oszustom ponad 58 000 złotych. Na szczęście kobieta w porę zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa i zgłosiła sprawę policjantom z Nowego Miasta Lubawskiego. W działania natychmiast zaangażowali się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Olsztynie. Dzięki współpracy z przedstawicielami innych instytucji w niespełna trzy godziny od zgłoszenia policjanci zablokowali wykonany przelew na zagraniczne konto i udaremnili próbę wzięcia kredytu na kwotę 50 000 zł. Pieniądze nie zdążyły trafić do przestępców.

Mniej szczęścia miały inne osoby, które padły ofiarą oszustów. W czwartek (11.06.2026r.) do Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zgłosiła się 79-latka, która poinformowała, że zadzwoniła do niej kobieta podająca się za pracownicę firmy pożyczkowej. Rozmówczyni poinformowała seniorkę, że na jej dane osobowe został złożony wniosek o kredyt w wysokości 2000 zł. Gdy kobieta zaprzeczyła, aby składała taki wniosek, usłyszała, że w sprawie skontaktuje się z nią pracownik banku. Po jakimś czasie zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. W trakcie rozmowy przekonywał seniorkę, że jej konto jest zagrożone i zadawał pytania dotyczące korzystania z systemu BLIK. Następnie nakłonił ją do wykonania trzech przelewów BLIK na łączną kwotę 4100 zł. Dopiero po zakończeniu rozmowy kobieta nabrała podejrzeń i sprawdziła stan swojego konta. Okazało się, że z rachunku zniknęły pieniądze.

Pewien mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego został oszukany przy nieco innej okazji. Jakiś czas temu do mężczyzny również zadzwonił „przedstawiciel portalu sprzedażowego”. Oszukany mężczyzna wykonał instrukcje, które usłyszał w słuchawce i niestety stracił ponad 6 000 zł . Gdy zorientował się, że rozmawiał z oszustami, pieniądze zostały już wytransferowane na konto przestępców.

Oszukany mężczyzna ku przestrodze dla innych postanowił opowiedzieć swoją historię, opisując sposób działania przestępców. Nagranie rozmowy na ten temat przedstawiamy poniżej. Celem nagrania jest pokazanie, że ofiarą może stać się każdy i uświadomienie, że w zdecydowanej większości przypadków człowiek ma możliwość zatrzymania oszustwa, zanim straci swoje pieniądze.

Film Wypowiedź mężczyzny oszukanego przez fałszywego pracownika banku Opis filmu: Wypowiedź mężczyzny oszukanego przez fałszywego pracownika banku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wypowiedź mężczyzny oszukanego przez fałszywego pracownika banku (format mp4 - rozmiar 39.12 MB)

Gdy dojdzie do oszustwa, to czas ma kluczowe znaczenie w takich sytuacjach. Im szybciej dojdzie do zgłoszenia sprawy policjantom, tym większa szansa na zablokowanie transakcji. Pokrzywdzeni w tego typu sprawach mogą również zgłaszać się do Biura Terenowego Pełnomocnika Rzecznika Finansowego w Olsztynie. Interwencja pełnomocnika pozwala na złożenie reklamacji do banku, z którego przestępcy zdobyli pieniądze od oszukanych osób. Instytucja ta wspiera klientów bezpłatnie, interweniując lub prowadząc postępowania.

Pamiętaj:

chroń swoje dane osobowe i bankowe,

nigdy nie przekazuj loginów, haseł i kodów autoryzacyjnych,

nie instaluj aplikacji na polecenie nieznanych osób,

nie podejmuj decyzji pod wpływem presji czasu lub emocji,

każdą podejrzaną sytuację konsultuj z rodziną, bankiem lub Policją.

Oszuści wykorzystują pośpiech, emocje i ludzką ufność. To jednak ludzie mają realny wpływ na to, czy przestępca osiągnie swój cel. Każda odmowa podania danych, każda przerwana rozmowa i każda chwila zastanowienia mogą uratować oszczędności życia. Nie pozwól oszustowi decydować o swoich pieniądzach.

(bsz/tm)