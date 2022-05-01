Rozbita grupa przestępcza pośrednicząca w nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców Policjanci z Warmii i Mazur wsparci przez funkcjonariuszy Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą, która pośredniczyła w nielegalnym zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce. W wyniku realizacji tej sprawy, zatrzymanych zostało do tej pory 6 osób. Prawie 200 cudzoziemców objętych zostało kontrolą, z czego wobec połowy wszczęto już postępowania zobowiązujące ich do powrotu do kraju pochodzenia. Działania swoim zasięgiem objęły trzy województwa, angażując policjantów z wielu jednostek i liczne wsparcie ze strony Straży Granicznej.

Ta sprawa swój początek miała na przełomie 2025 i 2026 roku. Wtedy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie ustalili, że może dochodzić do nieprawidłowości w funkcjonującej na terenie powiatu firmie, pośredniczącej w zatrudnianiu cudzoziemców w lokalnych przedsiębiorstwach.

Już wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że działania tego zakładu nie są do końca legalne. W wyniku działalności firmy cudzoziemcy – głównie Kolumbijczycy, mieli uzyskiwać fałszywe zaświadczenia o podjęciu studiów na uczelniach w Gdańsku oraz Warszawie oraz zaświadczenia lekarskie, umożliwiające podjęcie pracy. Dzięki temu pracodawcy mieli podstawę do legalnego zatrudniania ich w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Szeroko zakrojone działania operacyjne pozwoliły na pogłębienie wcześniej uzyskanych informacji, a zebrany materiał dowodowy, potwierdził ten nielegalny proceder.

W środę (11.03.2026) policjanci ze strażnikami granicznymi przystąpili do realizacji czynności procesowych w prowadzonej sprawie.

W zaplanowanych z wyprzedzeniem działaniach brali udział funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, komend powiatowych w Ostródzie, Działdowie, Nidzicy i Nowym Mieście Lubawskim, których wsparły duże siły funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W działaniach brali udział także funkcjonariusze z Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji.

Tego dnia funkcjonariusze działali na obszarze trzech województw. Weszli do kilkunastu lokali mieszkalnych, w tym na Warmii i Mazurach skontrolowali 15 zakładów pracy oraz 16 miejsc zakwaterowania cudzoziemców. Zatrzymanych zostało 6 podejrzanych w wieku od 21 do 49 lat. Jedna z kobiet zatrzymana została w województwie śląskim.

W trakcie prowadzonych przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, laptopy, telefony, nośniki danych. Zabezpieczona została również gotówka w różnej walucie o wartości około 150 tys. zł.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolą objęli prawie 200 cudzoziemców. To obywatele Kolumbii, Wenezueli, Gwatemali, Peru, Zimbabwe, Kuby, Mołdawii i Ukrainy. Skontrolowali również pracodawców, którzy zatrudniali cudzoziemców. Okazało się, że 105 pracowników z zagranicy zatrudnionych było bez zezwolenia na pracę.

Fałszywe zaświadczenia o podjęciu studiów przez obcokrajowców, pozwalały pracodawcom ominąć przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wobec 105 cudzoziemców wszczęli postępowania administracyjne zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju. Natomiast 3 obywatele Kolumbii, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce, otrzymali decyzje nakazujące opuszczenie naszego kraju.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania dokumentów oraz umożliwiania cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terenie naszego kraju. Za sam udział w działaniach grupy przestępczej podejrzanym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Iławie Sąd Rejonowy w Iławie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące 4 osób. Natomiast 2 osoby zostały objęte policyjnym dozorem.

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Film dostępny jest również w serwisie YouTube.com - https://youtu.be/bx8o5nPBiNY

(rj/ma/tm)