Obywatel Białorusi tymczasowo aresztowany po zatrzymaniu na przejściu granicznym Powrót Drukuj Wspólne działania Straży Granicznej i Policji na przejściu granicznym w powiecie braniewskim doprowadziły do zatrzymania i tymczasowego aresztowania 27-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna próbował przejechać przez granicę państwa autem z tablicami rejestracyjnymi pochodzącymi z innego pojazdu. 27-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Braniewa prowadzili czynności w sprawie 27-letniego obywatela Białorusi, który został zatrzymany 8 marca 2026 r. na przejściu granicznym w Grzechotkach.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przekazali mężczyznę wraz z pojazdem do dalszych czynności policjantom, po tym jak w trakcie kontroli granicznej zostały zauważone nieprawidłowości związane z samochodem.

W toku prowadzonych działań śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 27-latkowi trzech zarzutów wśród nich użycie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu na którym je umieścił. W związku z charakterem sprawy policjanci skierowali do prokuratury wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Policjanci ustalają okoliczności, w jakich mężczyzna wszedł w posiadanie auta oraz tablic, które na nim zamontował.

Niezależnie od prowadzonych czynności karnych policjanci skierowali również do Straży Granicznej wniosek o wydalenie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(jr/tm)