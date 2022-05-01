Wjechał na jezioro, uderzył w pomost i był nietrzeźwy. Bezmyślny 59-latek odpowie przed sądem
Zimą zamarznięte stawy, jeziora i rzeki mogą sprawiać wrażenie bezpiecznych i stabilnych. Niska temperatura oraz widoczna tafla lodu często usypiają czujność zarówno dorosłych, jak i dzieci. Tymczasem każde wejście na akwen pokryty lodem wiąże się z realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa utraty zdrowia, a nawet życia. Tym bardziej, jeśli ktoś postanawia wjechać na lód samochodem. Do interwencji z bezmyślnym kierowcą lodzie doszło w nocy na jeziorze Jeziorak. Nietrzeźwy 59-latek skodą uderzył w pomost.
Naturalne zbiorniki wodne nie zamarzają równomiernie. Grubość lodu może różnić się nawet na niewielkiej powierzchni. Szczególnie zdradliwe są rzeki oraz kanały, gdzie ruch wody powoduje, że lód jest znacznie cieńszy niż na stawach czy jeziorach. Poza tym, lód ma to do siebie, że jest śliski i już samo to może być niebezpieczne.
Takie ryzyko nie przeszkodziło jednak mieszkańcowi gminy Iława, który wpadł na pomysł przejażdżki autem po jeziorze Jeziorak. Pomysł głupi również z tego względu, że zrobił to w stanie nietrzeźwości i do końca nie zdawał sobie sprawy z tego, gdzie się znajduje i co się stało.
We wtorek (3.02.2026 r.) kilka minut po godzinie 23:00 policjanci zostali poinformowani przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że zadzwonił do nich mężczyzna, oświadczając, że jest w miejscowości Siemiany i skodą uderzył w latarnię. W tym samym czasie do oficera dyżurnego wpłynęło automatyczne zgłoszenie z samochodu, że do zdarzenia doszło w okolicy… iławskiej ekomariny.
Funkcjonariusze w pierwszej kolejności pojechali sprawdzić okolice plaży i ekomariny, gdzie zastali 59-latka i uszkodzoną skodę. Okazało się, że mężczyzna, jadąc po zamarzniętej tafli jeziora Jeziorak na wysokości ul. Kajki doprowadził do zderzenia z pomostem przeznaczonym do cumowania jachtów.
Jak ustalili policjanci, to nie było jego jedyne przewinienie, gdyż mieszkaniec gminy Iława kierował samochodem, mając ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującemu i osadzili go w policyjnej celi.
Zamarznięte zbiorniki wodne nigdy nie są bezpieczne, niezależnie od temperatury powietrza i wyglądu lodu. Każde wejście na lód to ryzyko, które może zakończyć się tragedią. Apelujemy o rozwagę, odpowiedzialność i reagowanie na niebezpieczne zachowania. Pamiętajmy, że chwila lekkomyślności może kosztować życie.
(jk/tm)