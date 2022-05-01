W odpowiednim miejscu i o odpowiedniej porze – błyskawiczna interwencja policjantów Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji w Olsztynie kolejny raz udowodnili, że policyjna służba to gotowość do natychmiastowej reakcji w sytuacjach zagrożenia. Czasem takie sytuacje dzieją się podczas przerwy, na przykład w trakcie… tankowania służbowego pojazdu.

Do zdarzenia doszło w środę (21.01.2026) przed godz. 21:00 na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Składowej. Tam, na jednej ze stacji paliw policjanci tankowali pojazd służbowy. W pewnym momencie usłyszeli głośny huk, a chwilę później zauważyli unoszący się dym. Jak się okazało - samochód osobowy uderzył w słup. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na pomoc osobom poszkodowanym. Kiedy podjechali do auta zauważyli, że wysiada z niego dwóch mężczyzn, którzy próbują oddalić się z miejsca zdarzenia. Policjanci nie pozwolili im uciec i zatrzymali obu mężczyzn. Jak się okazało kierowcą mazdy był 32-letni mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad 3 promile. 32-latek stracił swoje prawo jazdy. Ponadto, policjanci znaleźli przy nim woreczek strunowy z zawartością zielonego suszu. Pasażer pojazdu – 33-latek również znajdował się pod wpływem alkoholu i również posiadał przy sobie narkotyki. Obaj mężczyźni osadzeni zostali w policyjnym areszcie. Prawdopodobnie dziś usłyszą zarzuty. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem.

Nagranie: ITS Olsztyn

Film zaczyna i kończy napis "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia moment zdarzenia drogowego w rejonie ulic Lubelskiej i Składowej w Olsztynie oraz policyjną interwencję.