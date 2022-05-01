Wjechał hulajnogą na przejście i uderzył w osobówkę. 8-latek trafił do szpitala Powrót Drukuj Każdy wypadek czy kolizja drogowa to suma różnych składników, z których wielu można uniknąć. Dlatego za kierownicami swoich pojazdów kierujmy się przede wszystkim rozsądkiem! To hasło powinno przyświecać każdemu uczestnikowi ruchu drogowego, bez względu na wiek, czy rodzaj pojazdu, który się porusza. Zapomniał o tym 8-latek, który jadąc hulajnogą, wjechał na przejście i uderzył w samochód osobowy, doznając urazu nogi.

W poniedziałek (15.12.2025 r.) kilka minut po godzinie 13:00 policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym na jednym z lubawskich przejść dla pieszych z udziałem kierującego hulajnogą.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Tam okazało się, że 8-latek korzystający z hulajnogi (zwykłej, bez dodatkowego napędu), wjeżdżając na przejście dla pieszych zrobił to z taką prędkością, że nie wyhamował przed autem, które już znajdowało się na przejściu i wjechał w bok osobowego BMW. Chłopiec z poważnym urazem nogi został przetransportowany do szpitala.

Film Nagranie z monitoringu ukazujące moment zdarzenia Opis filmu: Nagranie z monitoringu ukazujące moment zdarzenia Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu ukazujące moment zdarzenia (format mp4 - rozmiar 7.07 MB)

Policjanci sporządzili dokumentację ze zdarzenia, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich, a ten rozstrzygnie sprawę tego zdarzenia drogowego.

Urządzenie wspomagające ruch to nic innego jak to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka). Kto może z nich korzystać? Gdzie można na nich jeździć? Jakich zasad i przepisów należy przestrzegać? Tego można się dowiedzieć z filmu przygotowanego przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Olsztynie we współpracy z OSiR w Olsztynie.

(jk/tm)

