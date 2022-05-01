Sukces mł. asp. Radosława Ignatowskiego! Funkcjonariusz z OPP w Olsztynie z brązem Mistrzostw Świata PCA Powrót Drukuj Mł. asp. Radosław Ignatowski, funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, odniósł międzynarodowy sukces, zdobywając brązowy medal Mistrzostw Świata PCA w Newport. Jako reprezentant Polski i drugi Polak w historii, stanął na podium jednej z najbardziej prestiżowych kategorii – Classic Physique

Mł. asp. Radosław Ignatowski z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie zapisał się w historii polskiej kulturystyki. Podczas PCA World Championships 2025 w Newport (Walia) zdobył brązowy medal, stając się drugim Polakiem w historii federacji PCA, który osiągnął podium w kategorii Classic Physique.

Choć zawody nie miały charakteru mundurowego, a Radosław Ignatowski występował jako zawodnik reprezentujący Polskę, jego sukces to powód do dumy również dla środowiska policyjnego, które wspiera rozwój i pasje swoich funkcjonariuszy.

Jego droga do światowej sceny rozpoczęła się 9 listopada w Łodzi, gdzie podczas zawodów PCA zdobył 3. miejsce, zapewniając sobie kwalifikację na finały Mistrzostw Świata. Tydzień później, w Newport, zaprezentował formę, która została doceniona przez międzynarodowy skład sędziowski.

„Na scenę w Newport wychodziłem jako reprezentant Polski i sportowiec walczący o spełnienie swoich marzeń. Ten medal to efekt lat pracy, ale również wsparcia wielu życzliwych osób” – podkreśla mł. asp. Radosław Ignatowski.

Funkcjonariusz skierował podziękowania do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Mirosława Elszkowskiego oraz kierownictwa OPP w Olsztynie za umożliwienie pogodzenia służby z przygotowaniami sportowymi, a także do Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Policjantów, którego pomoc finansowa odegrała kluczową rolę.

„Zawsze staram się pokazywać, że funkcjonariusze mogą łączyć odpowiedzialną służbę z pasją i rywalizacją na światowym poziomie” – mówi Ignatowski.

Sukces mł. asp. Radosława Ignatowskiego to nie tylko sport, to styl życia i 24-godzinne wyzwanie dyscypliny. To dziedzina, w której prawdziwy sukces jest nagrodą za upór, konsekwencję i świadome życie podporządkowane jednemu marzeniu. Ważne jest to, że prawdziwa wartość nie leży wyłącznie w trofeum, lecz w drodze, którą trzeba było pokonać, by je zdobyć.

Jego wyczyn jest powodem do dumy zarówno dla społeczności sportowej, jak i policyjnej.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych triumfów!

(ri/kh)