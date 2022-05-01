Pościg za podejrzanym o kradzieże paliwa Powrót Drukuj Olsztyńscy wywiadowcy zatrzymali 40-latka poszukiwanego do sprawy kilkunastu kradzieży paliwa ze stacji benzynowych działających w Olsztynie i okolicach. Zatrzymanie poprzedził kilkuminutowy pościg. Mężczyzna próbował uniknąć spotkania z policjantami i uciekał przed nimi swoim autem ulicami miasta. Powodem próby ucieczki były również alkohol w jego organizmie oraz narkotyki, które miał przy sobie.

W niedzielę (16.11.2025 r.) przed południem olsztyńscy wywiadowcy patrolowali ulice osiedla Pojezierze w Olsztynie. Na jednej nich zauważyli nissana, o którym wiedzieli, że był wykorzystany do popełnienia szeregu kradzieży paliwa ze stacji benzynowych działających w powiecie olsztyńskim.

Policjanci podali kierującemu autem sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania się. Ten jednak przyspieszył i próbował uciec – najpierw osiedlowymi uliczkami, później głównymi arteriami miasta. Pościg trwał kilka minut i zakończył się zatrzymaniem na ul. Żołnierskiej.

Poniższy film, to nagranie z monitoringu miejskiego w Olsztynie, ukazujące fragment pościgu. Auta jadące drogą i moment zatrzymania.

Po zatrzymaniu 40-latek został poddany badaniu stanu trzeźwości. Jak się okazało miał w swoim organizmie ponad pół promila alkoholu. Jakby tego było mało, przy sobie posiadał woreczek z białą substancją. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że był to mefedron. Poza tym samochód, którym się poruszał nie przeszedł w terminie wymaganych badań technicznych.

Zatrzymany odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pod wpływem alkoholu i posiadanie substancji zabronionych. Badanie krwi wykaże, czy w czasie jazdy był pod wpływem narkotyków.

Sprawą kradzieży paliwa zajmują się śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu olsztyńskiej komendy. Ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego wynika, że 40-latek od początku listopada 2025 r. piętnaście razy odwiedzał stacje paliw działające w Olsztynie i okolicach. Za każdym razem tankował paliwo o wartości od 150 do 600 zł i odjeżdżał bez uiszczenia opłaty. Choć pojedyncze kradzieże dotyczyły mienia o wartości nieprzekraczającej 800 zł – a zatem stanowiły wykroczenia, to w tym przypadku policjanci mogą zastosować kwalifikację przestępstwa w tak zwanym czynie ciągłym, na podstawie art. 12 par. 2 kodeksu karnego.

Według niego odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.

(jw/tm)