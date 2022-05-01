Mł. asp. Karol Prawdzik z trzema tytułami Mistrza Europy! Powrót Drukuj Mł. asp. Karol Prawdzik, funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KPP w Gołdapi i reprezentant Polskiej Policji, zdobył trzy tytuły Mistrza Europy oraz wicemistrzostwo Europy podczas Mistrzostw Europy w sportach siłowych, które odbyły się w dniach 13–16 listopada 2025 roku w Pabianicach. Jego łączny wynik 510 kg w konkurencji push pull okazał się najlepszym rezultatem zawodów w kategorii do 125 kg.

W dniach 13–16 listopada 2025 r. w Pabianicach odbyły się Mistrzostwa Europy w sportach siłowych, obejmujące trójbój siłowy, konkurencję push pull, wyciskanie sztangi leżąc, martwy ciąg oraz biceps curl. Pabianice, obok Wrocławia i Siedlec, są jednym z kluczowych polskich ośrodków tej dyscypliny, regularnie goszcząc wydarzenia rangi międzynarodowej.

14 listopada w konkurencji push pull wystartował mł. asp. Karol Prawdzik, funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz reprezentant Polskiej Policji. Wykazał się wybitną formą, zdobywając uznanie sędziów i zawodników.

W pierwszym boju – wyciskaniu sztangi leżąc – Karol Prawdzik osiągnął wynik 220 kg, a w martwym ciągu podniósł imponujące 290 kg. Łączny rezultat 510 kg okazał się najwyższym w jego kategorii podczas całych mistrzostw.

Dzięki temu zdobył:

1. miejsce w kategorii do 125 kg,

1. miejsce w kategorii do 125 kg służb mundurowych,

1. miejsce w kategorii submaster,

2. miejsce w klasyfikacji OPEN/SUBMASTER.

Karol Prawdzik zdobył tym samym trzy tytuły Mistrza Europy oraz wicemistrzostwo Europy, ustępując jedynie zawodnikowi z Ukrainy – Mykoliowi Morozovowi. Wynik uzyskany w Pabianicach to również jego najlepszy rezultat w karierze, a dodatkowo ustanowił dwa nowe rekordy Europy w konkurencji push pull.

To dla mnie ogromna satysfakcja. Pracowałem cały rok, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i udowodnić, że mogę rywalizować z najlepszymi w Europie – powiedział mł. asp. Karol Prawdzik po zakończeniu zawodów.

Mistrzostwa Europy były jego ostatnim startem w sezonie 2025. Kolejny występ sportowiec zaplanował na maj 2026 roku, podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Reprezentowanie polskiej Policji na arenie międzynarodowej to dla mnie zaszczyt. Te wyniki dają mi ogromną motywację do jeszcze cięższej pracy przed kolejnym sezonem – podkreślił Prawdzik.

Karol Prawdzik trenuje sporty siłowe od 2016 roku, a służbę w Policji pełni od 2018 roku. Należy także do Reprezentacji Polskiej Policji w sportach siłowych. Jego ostatnie osiągnięcia potwierdziły, że należy do ścisłej europejskiej czołówki w swojej dyscyplinie.

Chciałbym serdecznie podziękować Warmińsko-Mazurskiemu NSZZ Policjantów za wsparcie i pomoc w przygotowaniach do mistrzostw. Dzięki temu mogłem skupić się na treningach i rywalizacji na najwyższym poziomie – powiedział Karol Prawdzik.

