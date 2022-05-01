Policjanci z Olsztyna dbali o bezpieczeństwo kibiców podczas meczu w Kownie (Litwa) Powrót Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie uczestniczyli w zabezpieczeniu meczu eliminacyjnego Litwa – Polska, który odbył się w Kownie. Była to również okazja do wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy z litewskimi policjantami.

Skuteczna współpraca międzynarodowa służb w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego ma ogromne znaczenie w dobie wyzwań, przed jakimi stoi dziś policja w całej Europie. Mecz piłki nożnej między Litwą a Polską w ramach europejskich grupowych Eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 stał się też okazją do spotkania polskich policjantów z ich odpowiednikami w Litwie.

Zabezpieczenie meczów piłkarskich to chleb powszedni policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Tym razem jednak, po raz pierwszy w historii prawie 50 funkcjonariuszy na takie zabezpieczenie wyjechało z Olsztyna poza granice kraju. W niedzielę (12.10.2025) w Kownie policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie jako jedyni z kraju stanęli ramię w ramię z litewskimi policjantami, by zadbać o spokojny przebieg sportowej rywalizacji. Zabezpieczyli przemarsz kibiców, spokojną atmosferę pod stadionem oraz uporządkowane wyjście z niego po zakończeniu rywalizacji. Dzięki temu nie doszło do żadnych zakłóceń porządku publicznego przez pseudokibiców, którzy niestety również byli obecni w tłumie kibicującym polskiej reprezentacji.

Naramienniki policji litewskiej i polskiej

Udział polskich policjantów w zabezpieczeniu został zaplanowany na wniosek strony litewskiej i na podstawie porozumienia, jakie z Komendą Główną Policji zawarła Lietuvos Policija. Wcześniej na tej podstawie policjanci OPP w Olsztynie wspierali zabezpieczenie Szczytu NATO w Wilnie w 2023 roku. Tym razem charakter zabezpieczenia był zupełnie inny.

Była to też okazja do wymiany doświadczeń, podzielenia się wiedzą i prezentacji sposobu działania pododdziałów zwartych oraz reagowania na potencjalne zagrożenie ze strony agresywnych grup w tłumie w przestrzeni publicznej.

