Ślubowanie i wyróżnienia. Wśród wyróżnionych 6-letni Filip Powrót Drukuj Po raz kolejny w tym roku grupa nowo przyjętych policjantów podczas ślubowania wypowiedziała słowa, które teraz będą im przyświecać podczas codziennej służby. Uroczyste spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień dla doświadczonych i zasłużonych policjantów oraz jednego bardzo wyjątkowego wyróżnienia. Otrzymał je 6-letni Filip, który swoim zaangażowaniem wielokrotnie wsparł policjantów w realizacji zadań profilaktycznych.

Dla każdego policjanta dzień ślubowania jest wyjątkowy i zapada w pamięć. To początek drogi wypełnionej trudnymi zadaniami, poświęceniem i wyrzeczeniami ale też satysfakcją z niesienia pomocy innym i stania na straży bezpieczeństwa.

We wtorek (30.09.2025) w sali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się już dziewiąte w 2025 roku ślubowanie grupy nowo przyjętych policjantek i policjantów. Tym razem słowa ślubowanie wypowiedziało 31 funkcjonariuszy – 13 kobiet i 18 mężczyzn. Świadkami tej wyjątkowej dla nich chwili byli ich bliscy, rodziny i przyjaciele, zaproszeni goście m.in. Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski, płk SG Daniel Wojtaszkiewicz Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciele policyjnych zwiazków zawodowych oraz nowi przełożeni ślubujących z insp. Mirosławem Elszkowskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie na czele. To właśnie po nim nowi policjanci powtarzali słowa roty ślubowania.

W 2025 roku obchodzona jest rocznica 100-lecia rozpoczęcia służby przez kobiety w Policji. W tym roku w garnizonie warmińsko-mazurskim przyjętych zostało do służby do tej pory 105 kobiet. Jako setna w tym roku przyjęta do służby została post. Milena Ceberek z KMP w Olsztynie.

Przed ślubującymi w najbliższym czasie pierwszy sprawdzian, czyli półroczne szkolenie w jednej ze szkół Policji. Po pozytywnie zakończonym kursie czeka ich kilkutygodniowa adaptacja zawodowa, a następnie rozpoczną służbę w macierzystych jednostkach, którymi w tym przypadku są komendy w Olsztynie, Elblągu, Bartoszycach, Giżycku, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Olecku, Szczytnie i Węgorzewie.

Wtorkowe ślubowanie było też okazją do wręczenia awansów oraz wyróżnień policjantom, którzy posiadają już bogate doświadczenie i wyróżniają się swoją służbą. Tym razem awanse na stopień młodszego aspiranta odebrało 21 funkcjonariuszy, którzy z pozytywnym skutkiem zakończyli kurs zawodowy.

Ponadto wyróżnieni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie zostali funkcjonariusze pionu kryminalnego z KPP w Lidzbarku Warmińskim oraz funkcjonariusz olsztyńskiego Zarządu CBŚP, którzy doprowadzili do ustalenia i zatrzymania 72-latka podejrzanego o dokonanie co najmniej kilkudziesięciu kradzieży z włamaniem do mieszkań na terenie całego kraju. Więcej o tej sprawie pisaliśmy na naszej stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/142003,Przez-14-lat-okradal-mieszkania-w-calym-kraju-72-latek-zostal-zatrzymany-przez-p.html?search=86793461

Tego dnia wyróżnione zostały jeszcze dwie osoby. Był to 6-letni Filip oraz jego mama podkom. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. To właśnie ten duet w ostatnich miesiącach wykazał się ponadprzeciętną kreatywnością, współpracą i realizacją wspaniałych filmów o charakterze profilaktycznym, dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa nad wodą i na drodze.

Filmy z udziałem Filipa, a realizowane przez jego mamę, zawierają mnóstwo informacji na temat zasad bezpiecznego wypoczynku oraz rozsądnego i zgodnego z przepisami korzystania z różnego rodzaju środków transportu. Słowa wypowiadane przez rezolutnego 6-latka są kierowane zarówno do dzieci, jak i do ich rodziców. Nagrania są bezcennym materiałem profilaktycznym, wykorzystywanym przez policjantów podczas spotkań z dziećmi w całym regionie. Znalazły też uznanie w oczach odbiorców w przestrzeni internetowej. Za tę pomysłowość, skuteczność i poświęcenie prywatnego czasu na realizację tak cennego materiału filmowego, 6-latkowi i jego mamie osobiście podziękowali insp. Mirosław Elszkowski oraz Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski, którzy obdarowali młodego twórcę upominkami.

Jak podkreślił szef warmińsko-mazurskich policjantów, wysiłek, jaki podjęła mrągowska policjantka wraz ze swoim synem i efekt, jaki osiągnęła, zazwyczaj wymaga zaangażowania i pracy znacznie większej liczby osób na tym polu. Tym bardziej jest on warty zauważenia i docenienia.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie pogratulował wyróżnionym i podziękował nowo przyjętym policjantom za to wyzwanie, którego się podjęli. Życzył im powodzenia na kursie w szkole Policji, zapewnił o trzymaniu za nich kciuków i poprosił ich bliskich o wsparcie dla policjantów, na trudnej drodze, jaką wybrali.

Aktualnie służbę na Warmii i Mazurach pełni 3543 policjantów. Rekrutacja jest prowadzona nieprzerwanie, a informacje na temat jej zasad są dostępne na naszej stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/489,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

Od początku roku do służby w Policji na Warmii i Mazurach przyjętych zostało ponad 248 osób. W tym czasie do Sekcji Doboru KWP w Olsztynie wpłynęło ponad 1 220 podań o przyjęcie do służby - dwukrotnie więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na zainteresowanych służbą w Policji w regionie czeka jeszcze 268 miejsc. Część z nich zostanie wypełniona podczas kolejnych przyjęć do służby, które są zaplanowane do końca roku.

(tm)