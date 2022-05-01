Jubileuszowy X Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji Powrót Drukuj Lidzbark Warmiński po raz czwarty został miastem-gospodarzem ogólnopolskich zmagań w piłce nożnej w Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji. W tym roku zawody są wyjątkowe, bo zostały zorganizowane po raz 10. Sportowe emocje poprzedziła ceremonia upamiętniająca policjanta Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, który 23 lata temu zginął tragicznie, zastrzelony podczas służby przez bandytę.

Młodszy aspirant Marek Cekała – Referent Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1992 roku na stanowisku policjanta w Kompanii Prewencji KWP w Olsztynie. W 1997 roku ukończył kurs podoficerski w Szkole Policji w Słupsku. 30 czerwca 2000 roku został mianowany na stanowisku referenta w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. 17 sierpnia 2002 roku, pełniąc służbę patrolową w Mikołajkach, podjął pieszy pościg za trzema bandytami, którzy w barze miejskim oddając kilka strzałów z broni palnej zabili innego mężczyznę. Marek Cekała zginął podczas pościgu za sprawcami napadu podczas wymiany ognia. Bohaterski policjant pośmiertnie został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” i mianowany na stopień młodszego aspiranta.

Od tej tragedii minęły już 23 lata. Na budynku Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie w 2022 roku zawisła pamiątkowa tablica, poświęcona pamięci poległego policjanta, która została ufundowana przez Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów. Od tamtej pory, to właśnie spotkanie przed tą tablicą inauguruje Turniej.

W środę (17.09.2025) pod tablicą odbyła się uroczystość upamiętniająca naszego poległego w służbie kolegę. W wydarzeniu wziął udział insp. Jarosław Brzozowski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, ks. Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński, Dariusz Iska – Starosta Lidzbarki, nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. Administracji Zespolonej i Niezespolonej, mł. insp. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Związku Zawodowego NSZZ Policjantów w Olsztynie wraz z Wiceprzewodniczącym Związku – Henrykiem Kołeckim, ks. Zbigniew Czernik – Kapelan Warmińsko-Mazurskiej Policji, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi jednostek w regionie oraz policjanci i pracownicy Policji. W tym podniosłym wydarzeniu nie mogło zabraknąć brata naszego kolegi – Andrzeja Cekały wraz z rodziną.

Zebrani goście upamiętniając mł. asp. Marka Cekałę pod tablicą złożyli kwiaty. Był to także symboliczny moment inaugurujący X Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji.

Honorowym patronatem imprezę objęli Komendant Główny Policji, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestnicy uroczystego spotkania przed tablicą upamiętniającą poległego policjanta

Lidzbark Warmiński po raz czwarty został miastem-gospodarzem zmagań mundurowych podczas X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji. Turniej zaplanowany jest w dniach 17-19 września 2025 roku i będzie upamiętniać 23. Rocznicę śmierci poległego na służbie funkcjonariusza. Organizatorem wydarzenia jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Olsztynie oraz Starostwem Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.

W sportowych zmaganiach weźmie udział łącznie 38 drużyn składających się 456 zawodników. Zaplanowanych zostało blisko 100 meczów. System rozgrywek przewiduje jedną wspólną grupę „drużyn kobiecych” oraz dwie kategorie wiekowe w odniesieniu do „drużyn męskich”:

I kategoria – „OPEN” – bez limitu wiekowego;

II kategoria – „40+” - kategoria powyżej 40 lat.

W zawodach biorą udział czynni funkcjonariusze oraz pracownicy Policji, ponadto swoją obecnością turniej zaszczycą przedstawiciele Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojska oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych służb i instytucji.

Uczestnicy turnieju

Tradycyjnie przed finałowymi meczami turnieju rozegrany został mecz towarzyski między drużynami reprezentującymi Kadrę KWP w Olsztynie z kapitanem insp. Mariuszem Wiśniewskim Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz reprezentacją Lidzbarka Warmińskiego z kapitanem Jackiem Wiśniowskim Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego. Po intensywnym meczu i wielu porywających akcjach 4:1 wygrała reprezentacja KWP w Olsztynie.

Po dwóch dniach zaciętej sportowej rywalizacji wszystko było jasne. Poznaliśmy zwycięzców i wybraliśmy najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników Turnieju.