Jubileuszowy X Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji
Lidzbark Warmiński po raz czwarty został miastem-gospodarzem ogólnopolskich zmagań w piłce nożnej w Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji. W tym roku zawody są wyjątkowe, bo zostały zorganizowane po raz 10. Sportowe emocje poprzedziła ceremonia upamiętniająca policjanta Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, który 23 lata temu zginął tragicznie, zastrzelony podczas służby przez bandytę.
Młodszy aspirant Marek Cekała – Referent Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1992 roku na stanowisku policjanta w Kompanii Prewencji KWP w Olsztynie. W 1997 roku ukończył kurs podoficerski w Szkole Policji w Słupsku. 30 czerwca 2000 roku został mianowany na stanowisku referenta w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. 17 sierpnia 2002 roku, pełniąc służbę patrolową w Mikołajkach, podjął pieszy pościg za trzema bandytami, którzy w barze miejskim oddając kilka strzałów z broni palnej zabili innego mężczyznę. Marek Cekała zginął podczas pościgu za sprawcami napadu podczas wymiany ognia. Bohaterski policjant pośmiertnie został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” i mianowany na stopień młodszego aspiranta.
Od tej tragedii minęły już 23 lata. Na budynku Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie w 2022 roku zawisła pamiątkowa tablica, poświęcona pamięci poległego policjanta, która została ufundowana przez Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów. Od tamtej pory, to właśnie spotkanie przed tą tablicą inauguruje Turniej.
W środę (17.09.2025) pod tablicą odbyła się uroczystość upamiętniająca naszego poległego w służbie kolegę. W wydarzeniu wziął udział insp. Jarosław Brzozowski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, ks. Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński, Dariusz Iska – Starosta Lidzbarki, nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. Administracji Zespolonej i Niezespolonej, mł. insp. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Związku Zawodowego NSZZ Policjantów w Olsztynie wraz z Wiceprzewodniczącym Związku – Henrykiem Kołeckim, ks. Zbigniew Czernik – Kapelan Warmińsko-Mazurskiej Policji, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi jednostek w regionie oraz policjanci i pracownicy Policji. W tym podniosłym wydarzeniu nie mogło zabraknąć brata naszego kolegi – Andrzeja Cekały wraz z rodziną.
Zebrani goście upamiętniając mł. asp. Marka Cekałę pod tablicą złożyli kwiaty. Był to także symboliczny moment inaugurujący X Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji.
Honorowym patronatem imprezę objęli Komendant Główny Policji, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Lidzbark Warmiński po raz czwarty został miastem-gospodarzem zmagań mundurowych podczas X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji. Turniej zaplanowany jest w dniach 17-19 września 2025 roku i będzie upamiętniać 23. Rocznicę śmierci poległego na służbie funkcjonariusza. Organizatorem wydarzenia jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Olsztynie oraz Starostwem Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim.
W sportowych zmaganiach weźmie udział łącznie 38 drużyn składających się 456 zawodników. Zaplanowanych zostało blisko 100 meczów. System rozgrywek przewiduje jedną wspólną grupę „drużyn kobiecych” oraz dwie kategorie wiekowe w odniesieniu do „drużyn męskich”:
- I kategoria – „OPEN” – bez limitu wiekowego;
- II kategoria – „40+” - kategoria powyżej 40 lat.
W zawodach biorą udział czynni funkcjonariusze oraz pracownicy Policji, ponadto swoją obecnością turniej zaszczycą przedstawiciele Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojska oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych służb i instytucji.
Tradycyjnie przed finałowymi meczami turnieju rozegrany został mecz towarzyski między drużynami reprezentującymi Kadrę KWP w Olsztynie z kapitanem insp. Mariuszem Wiśniewskim Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz reprezentacją Lidzbarka Warmińskiego z kapitanem Jackiem Wiśniowskim Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego. Po intensywnym meczu i wielu porywających akcjach 4:1 wygrała reprezentacja KWP w Olsztynie.
Po dwóch dniach zaciętej sportowej rywalizacji wszystko było jasne. Poznaliśmy zwycięzców i wybraliśmy najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników Turnieju.
- Podium w kategorii drużyn kobiecych:
- Reprezentacja Wojska Polskiego
- Komenda Główna Policji
- Reprezentacja Policji w Piłce Nożnej Kobiet
Najlepszą zawodniczką turnieju została reprezentantka Wojska Polskiego
Najcelniej i najczęściej strzelała zawodniczka Reprezentacji Polskiej Policji
A najlepiej broniła reprezentantka Komendy Głównej Policji
- Podium w kategorii 40+ mężczyzn:
- 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej
- Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
- Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Najlepszym zawodnikiem turnieju w tej kategorii został reprezentant 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Królem strzelców został reprezentant Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
A najlepszym bramkarzem reprezentant Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
- Podium w kategorii OPEN:
- Reprezentacja Straży Granicznej
- CRiWWR JW w Grójcu
- Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii został zawodnik Reprezentacji Straży Granicznej
Najlepszym strzelcem reprezentant CRiWWR JW w Grójcu
A najlepszym bramkarzem reprezentant Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim drużynom za sportową rywalizację na wysokim poziomie i w duchu fair play!
Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w organizację turnieju.
