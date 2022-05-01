Siła i pewność siebie – policjantki i pracownice cywilne szkoliły się w Krav Madze Powrót Drukuj Na terenie Gwardii KWP w Olsztynie odbyło się szkolenie „Przygotowanie mentalne oraz techniki i taktyki w procedurach bezpieczeństwa osobistego w systemie Krav Maga”. Wydarzenie, skierowane do policjantek i pracownic cywilnych KWP w Olsztynie oraz KMP w Olsztynie, wpisało się w obchody jubileuszu 100-lecia kobiet w Policji.

W piątek (12.09.2025 r.) na Gwardii KWP w Olsztynie odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie mentalne oraz techniki i taktyki w procedurach bezpieczeństwa osobistego w systemie Krav Maga”. Spotkanie zainaugurowali isnp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Jarosław Tokarczyk Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadziły ekspertki Krav Magi – Jolanta Balcerzak oraz Aleksandra Del Chierico. Program szkolenia, przygotowany specjalnie dla kobiet, obejmował część teoretyczną i praktyczną. Uczestniczki poznały skuteczne techniki samoobrony i walki wręcz, ćwiczyły szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także uczyły się, jak wzmacniać odporność psychiczną i analizować realne zagrożenie.

Wydarzenie, prowadzone przez kobiety i dla kobiet, stało się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wzmocnienia poczucia wspólnoty oraz podkreślenia szczególnej roli, jaką policjantki od 100 lat odgrywają w strukturach Policji.

Na zakończenie szkolenia wszystkim uczestniczkom zostały wręczone certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

(kh)