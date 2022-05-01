Twoja reakcja ma znaczenie. Stop agresji drogowej Powrót Drukuj Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka „Stop agresji drogowej” umożliwia poinformowanie funkcjonariuszy, każdemu, kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to narzędzie, które przyczynia się do eliminowania piratów drogowych stwarzających zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w rejonie skrzyżowania al. Sikorskiego i al. Obrońców Tobruku w Olsztynie. Kierująca osobówką zlekceważyła obowiązujące przepisy ruchu drogowego – z pasa ruchu przeznaczonego do jazdy na wprost zawróciła zmuszając innego kierującego do gwałtownego hamowania, czym spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdarzenie zostało nagrane wideorejestratorem i przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie dotarli do kierującej autem, która za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

Stop Agresji Drogowej! Twoja reakcja ma znaczenie. Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko-mazurskiego należy wysyłać na adres: http://stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl Jakie informacje przesłać? Jeżeli posiadasz nagranie lub zdjęcie – pamiętaj by przesłać je wraz ze zgłoszeniem (maksymalny rozmiar załącznika wynosi 25 MB); Opisz sytuacje uwzględniając datę, godzinę, miejsce (miejscowość, ulica, droga, słupek hektometrowy, między jakimi najbliższymi miejscowościami); Opisz sprawcę – marka i model pojazdu, numery rejestracyjne, opis kierowcy; Podaj swoje dane – imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.

Film zaczyna i kończy plansza z napisem "Stop Agresji Drogowej". Nagranie przedstawia kierującą autem, która zlekceważyła obowiązujące przepisy ruchu drogowego.