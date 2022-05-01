Ślubowanie nowych policjantów oraz uroczyste wyróżnienia i awanse Powrót Drukuj Na placu Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, odbyło się siódme w tym roku uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów - jedno z najważniejszych wydarzeń w policyjnej drodze każdego funkcjonariusza. Tym razem było ono wyjątkowe ze względu na liczbę ślubujących. Ponad 60 osób w obecności swoich bliskich, nowych przełożonych oraz zaproszonych gości złożyło przysięgę, która od teraz będzie im towarzyszyć podczas służby. Uroczystość była też okazją do wręczenia wyróżnień za szczególne zasługi w służbie i pracy na rzecz Policji oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W poniedziałek (08.09.2025 r.) na placu Oddziału Prewencji Policji Olsztynie odbyło się siódme w tym roku ślubowanie nowych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. Rotę ślubowania odczytał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski, a za nim powtórzyli ją nowi policjanci. Był to niezwykle wzruszający moment – zarówno dla samych policjantów rozpoczynających służbę, jak i dla ich rodzin, które licznie przybyły, by towarzyszyć im w tej wyjątkowej chwili. Świadkami tego wydarzenia byli również nowi przełożeni policjantów, kadra kierownicza KWP w Olsztynie oraz zaproszeni goście, m.in. Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski i przedstawiciele policyjnych i cywilnych związków zawodowych.

Poniedziałkowe ślubowanie było wyjątkowe, bo najliczniejsze w garnizonie warmińsko-mazurskim od wielu lat. Tak liczna grupa nowych funkcjonariuszy to nie tylko realne wzmocnienie szeregów policji, ale również dowód na to, że służba w mundurze wciąż budzi ogromne zaufanie społeczne i postrzegana jest jako zawód niosący prestiż oraz stabilność. To także wyraźny sygnał, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się związać swoje życie z Policją, wybierając wymagającą, ale niezwykle odpowiedzialną i potrzebną drogę zawodową.

Tego dnia 66 nowo przyjętych funkcjonariuszy - 40 kobiet i 26 mężczyzn - ślubowało "służyć wiernie Narodowi". Ich nowy szef insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w swoim przemówieniu zwrócił się do nich, mówiąc:

"Dziękuję przede wszystkim koleżankom i kolegom, którzy dzisiaj wypowiedzieli słowa ślubowania. Dziękuję za to, że mieliście taki pomysł na siebie i go dziś zrealizowaliście. Dziękuję również Waszym bliskim, którzy Was wspierali przy podjęciu tej decyzji".

Głos podczas uroczystości zabrał również Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który powiedział:

"Wstępując do służby, rezygnujecie z własnego wolnego czasu. Nie dość, że pracujecie, to przejmujecie odpowiedzialność za innych, za kolegę z pracy, za dobry wizerunek Policji, jak i również za tych, których chronicie przed przestępcami. Bez Was nasze poczucie bezpieczenstwa byłoby nikłe. A bezpieczeństwo w regionie jest bardzo wysokie. Służba policjantów i współpraca z innymi instytucjami świadczy o tym, że naprawdę możemy na Was liczyć. Dziękuję Wam - nowym policjantom - za to, że podjęliście to wyzwanie".

Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni 3509 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Po odbyciu ponad półrocznego szkolenia w jednej ze szkół Policji wrócą do swoich jednostek, by tam rozpocząć służbę jako pełnoprawni policjanci. Będą ją pełnić w: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu oraz komendach powiatowych w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Kętrzynie, Mrągowie, Olecku i Szczytnie.

Od początku roku do służby w Policji na Warmii i Mazurach przyjętych zostało ponad 200 osób. W tym czasie do Sekcji Doboru KWP w Olsztynie wpłynęło ponad 1100 podań o przyjęcie do służby - dwukrotnie więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na zainteresowanych służbą w Policji w regionie czeka jeszcze około 300 miejsc. Część z nich zostanie wypełniona podczas kolejnych czterech przyjęć do służby, które są zaplanowane do końca roku.

Poniedziałkowe ślubowanie było również okazją do wręczenia wyróżnień policjantom i pracownikom cywilnym policji za długoletnią służbę oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wyróżnionym i awansowanym osobiście pogratulowali Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w towarzystwie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Specjalne wyróżnienia zostały wręczonem trójce policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, którzy w lipcu z własnej inicjatywy, podczas załamania pogody, doprowadzili do szybkiej i sprawnej ewakuacji dzieci i młodzieży z jednego z obozów wypoczynkowych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo młodym ludziom.