Solidarni z rodzinami poległych policjantów – Bieg o Buzdygan Komendanta – Rektora Akademii Policji w Szczytnie Powrót Drukuj Policjanci z Warmii i Mazur wystartowali w charytatywnym biegu na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach – Bieg o Buzdygan Komendanta – Rektora Akademii Policji w Szczytnie. Wszystko w ramach solidarności z rodzinami policjantów, którzy na rzecz innych złożyli najwyższą ofiarę, swoje życie.

Wzorem lat ubiegłych, Akademia Policji w Szczytnie organizuje kolejną edycję biegu charytatywnego „O Buzdygan Komendanta – Rektora”, który odbędzie się 7 września 2025 roku na plaży miejskiej w Szczytnie. Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w biegu tradycyjnym, przewidziano możliwość udziału w biegu wirtualnym, który będzie można zrealizować w dowolnym miejscu od 1 sierpnia do 7 września 2025 r. Celem przedsięwzięcia jest m.in. uczczenie 100-lecia kobiet w polskiej Policji, a także 35-lecia Akademii Policji w Szczytnie, a przede wszystkim zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych Fundacji.

We wtorek (02.09.2025) w pięknych okolicznościach przyrody nad jeziorem Długim w Olsztynie funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wzięli udział w charytatywnym biegu. Uczestnikom przewodził insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz ze swoimi zastępcami – insp. Jarosławem Brzozowskim, insp. Mariuszem Wiśniewskim oraz insp. Radosławem Drachem. Te zespołowe aktywności miały szczególne znaczenie ze względu na wspólne budowanie solidarności zawodowej poprzez włączenie się w szlachetną inicjatywę. Opłaty startowe w całości zostaną przekazane na konto Fundacji, wspierając rodziny policjantów, którzy oddali życie w służbie. Ponadto podczas wydarzenia zorganizowano zbiórkę pieniężną.

Bieg główny odbędzie się 7 września 2025 r. w Szczytnie przy ul. Klenczona 2 – start i meta z plaży miejskiej. Trasa zawodów będzie biegła malowniczą ścieżką wokół jeziora Domowego Dużego. Dystans do pokonania wynosi ok. 4,8 km.

Bieg wirtualny – udział w tej formie biegu możliwy jest od 1 sierpnia do 7 września 2025 r. Każdy uczestnik zobowiązuje się do pokonania jednorazowo dystansu minimum 3 kilometrów (biegiem, nordic walking, chód, rower, etc.) w dowolnym miejscu na Ziemi, dokonując indywidualnie pomiaru.

Więcej o charytatywnej inicjatywie na: https://biegcharytatywny.akademiapolicji.edu.pl/

