Ze stadionu wprost w policyjne ręce. Pięciu stadionowych chuliganów zatrzymanych Powrót Drukuj Po meczu pomiędzy Olimpią Elbląg, a Wikielcem, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zatrzymali 5 mężczyzn, którzy zakłócili bezpieczny przebieg meczu.

Rozgrywany w środę 27.08.2025 r. mecz pomiędzy GKS Wikielec – Olimpia Elbląg, początkowo przebiegał bez większych zakłóceń. W związku z tym, że przewidywano, iż na meczu pojawi się duża ilość kibiców, policja zaangażowała znaczne siły do zapewnienia bezpieczeństwa wokół stadionu. Niestety w końcówce rozgrywki doszło do zakłócenia ładu i porządku na stadionie. Kibice Olimpii Elbląg usiłowali przedostać się do sektora, w którym przebywali kibice GKS Wikielec. Organizator poprosił o interwencję policji.

Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji funkcjonariuszy policji, nie doszło do eskalacji zagrożenia. Po zidentyfikowaniu i wylegitymowaniu kibiców, którzy brali udział w zajściu, zatrzymano ich i doprowadzono do PDoZ. Okazali się nimi mężczyźni w wieku od 16 do 30 lat. Najmłodszy z mężczyzn usłyszał zarzuty i został zwolniony po przeprowadzeniu z nim czynności. Czterech kibiców noc spędziło w iławskiej jednostce. W czwartek usłyszeli zarzuty z art. 254 Kodeksu Karnego, a także z art. 141 Kodeksu Wykroczeń.

Czterech mężczyzn dobrowolnie poddało się karze. Dwóch z nich zgodziło się na karę roku i 4 miesięcy ograniczenia wolności jak i 30 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne, natomiast pozostałych dwóch poddało się karze 7 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Sprawa nieletniego kibica zostanie przekazana do sądu rodzinnego.

Obecnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie prowadzą dalsze czynności mające na celu zidentyfikowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkie osoby odpowiedzialne za rażące lekceważenie porządku prawnego.

Nie ma przyzwolenia na agresje stadionową. Policja zawsze będzie stanowczo reagować na chuligańskie zachowania.

(as/rj)