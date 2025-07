Nowe klasy o profilach mundurowych w województwie warmińsko-mazurskim Powrót Drukuj W siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej doszło do podpisania porozumień w sprawie współpracy w kształceniu przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych w nowo utworzonych klasach o profilu mundurowym. Sygnatariuszami tych porozumień byli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej oraz szkół, w których od 1 września 2025 roku pierwsi uczniowie klas o takim profilu zasiądą w szkolnych ławach.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od wielu lat funkcjonują klasy mundurowe, przy czym dominują wśród nich klasy o profilu wojskowym lub ogólnomundurowym, a tylko część realizuje zagadnienia dotyczące służby w Policji, czy Straży Pożarnej. Szkoły realizują materiał dydaktyczny w tych klasach na podstawie wewnętrznych programów nauczania, niejednokrotnie we współpracy z lokalnymi jednostkami Policji, Wojska czy Straży Pożarnej.

Od 1 września 2025 roku planowana jest istotna zmiana w zakresie organizacji edukacji mundurowej. Wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie, czyli oddziały o profilu mundurowym, realizujące zajęcia z przygotowania do podjęcia służby w Policji i Straży Granicznej, działające w oparciu o ujednolicony program zatwierdzony przez MSWiA. Inicjatywa ta ma na celu profesjonalne przygotowanie młodzieży do przyszłej służby w tych formacjach, poprzez zajęcia praktyczne i teoretyczne, prowadzone we współpracy z Policją i Strażą Graniczną.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo nabór, 7 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego złożyło wnioski o dofinansowanie i utworzenie oddziałów nowego typu. Spośród nich, 4 szkoły spełniły wymagania formalne i uruchomią oddziały od 1 września 2025 roku. Są to:

Centrum Edukacji w Nidzicy

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Iławie

Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ełku

Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku

Co istotne, żadna z tych czterech szkół nie prowadziła wcześniej klas o profilu policyjnym. Jest to zatem nowa oferta edukacyjna w tych placówkach, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu młodzieży oraz władz szkół nową formą kształcenia ukierunkowaną na służby MSWiA.

W czwartek (31.07.2025) w Kętrzynie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej doszło do podpisania porozumień w sprawie współpracy w kształceniu przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych w nowo utworzonych klasach o profilu mundurowym. Sygnatariuszami tych porozumień byli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej oraz szkół, w których od 1 września 2025 roku pierwsi uczniowie klas o takim profilu zasiądą w szkolnych ławach.

W tym spotkaniu potwierdzającym nawiązanie współpracy udział wzięli również szefowie Policji i Straży Granicznej na Warmii i Mazurach – insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i płk SG Daniel Wojtaszkiewicz Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz komendanci powiatowi i dyrektorzy placówek oświatowych z powiatów, w których od początku września funkcjonować będą nowe klasy.

Film Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie Opis filmu: Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie (format mp4 - rozmiar 37.92 MB)

Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie

Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie

Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie

Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie

Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie

Uczestnicy spotkania w siedzibie Straży Granicznej w Kętrzynie

(in/tm)