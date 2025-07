Policyjne działania „Bezpieczna Mikromobilność” na drogach Warmii i Mazur Powrót Drukuj Policjanci z Warmii i Mazur prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczna Mikromobilność”. Są one przede wszystkim ukierunkowane na użytkowników hulajnóg elektrycznych, rowerów i innych urządzeń wspomaganych elektrycznie. Jest to odpowiedź na widoczny wzrost użytkowników tego typu jednośladów na naszych drogach. Zauważalny jest również wzrost zdarzeń drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policyjne działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez zwiększenie ich świadomości na drodze, jak również kontrolę ich zachowań.

Film KPP w Ostródzie

Poszczególne kadry przedstawiają kontrole drogowego niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Od początku roku na drogach Warmii i Mazur doszło do 22 wypadków drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, w których rannych zostało 26 osób. I jest to zauważalny wzrost niebezpiecznych zdarzeń w porównaniu do roku ubiegłego. W całym 2024 roku na naszych drogach doszło do 33 wypadków, w których rannych zostały 33 osoby. Od stycznia do końca lipca 2025 roku policjanci byli wzywani do 70 kolizji, w których brali udział kierujący hulajnogami elektrycznymi - tyle samo co przez cały 2024 rok.

W czwartek (31.07.2025) policjanci z Warmii i Mazur prowadzą działania „Bezpieczna Mikromobilność”. Jest to odpowiedź na zauważalny wzrost na drogach użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów oraz innych urządzeń wspomaganych elektrycznie. Pojazdy te, choć nowoczesne i ekologiczne, użytkowane w sposób nieodpowiedzialny, mogą stanowić zagrożenie w ruchu drogowym – zarówno dla samych użytkowników, jak i innych uczestników ruchu – szczególnie pieszych. Nieprzestrzeganie przepisów, jazda po chodnikach z nadmierną prędkością, brak zalecanego kasku ochronnego, a także jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – to prosta droga do tragedii na drodze.

Należy także pamiętać, że osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi, rowerami czy innymi urządzeniami wspomaganych elektrycznie należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na drodze nie chronią ich pasy bezpieczeństwa, zaawansowane systemy czy karoseria auta. Chroni ich jedynie własne ciało, dlatego w konfrontacji z samochodem mają oni minimalne szanse, aby wyjść z niej bez obrażeń. Ich bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od rozsądku i odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Policyjne działania mają celu poprawę bezpieczeństwa tej rosnącej grupie uczestników ruchu, poprzez kontrolę, edukację oraz reagowanie na łamanie przepisów prawa. Funkcjonariusze podczas kontroli przypominają kierowcom o obwiązujących przepisach, zachęcają do korzystania z kasków ochronnych, które w razie wypadków mogą uratować życie czy przypominają o konsekwencjach nieodpowiedzialnych zachowań na drodze.

„Bezpieczna Mikromobilność” na Warmii i Mazurach:

KPP w Braniewie

Film KPP w Braniewie

KPP w Działdowie

KPP w Lidzbarku Warmińskim

KPP w Nowym Mieście Lubawskim

KPP w Olecku

KPP w Ostródzie

KPP w Piszu

Film KPP w Piszu

(aj)