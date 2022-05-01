Wypadek śmiertelny na drodze ekspresowej S7 Powrót Drukuj Na drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Nidzica Południe kierujący osobową skodą najechał tył naczepy pojazdu ciężarowego stojącego na pasie awaryjnym. Skodą podróżowały 4 osoby – 3 z nich zginęły na miejscu, a 1 w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

Nidziccy policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, do którego w niedzielę (27.07.2025 r.) około godz. 4:00 na drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Nidzica Południe.



Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Skoda, jadąc w kierunku Warszawy najechał na tył naczepy pojazdu ciężarowego stojącego na pasie awaryjnym. Pojazdem osobowym podróżowały 3 osoby dorosłe i 13-letnie dziecko. To mieszkańcy województwa mazowieckiego. Na skutek zderzenia wszyscy dorośli ponieśli śmierć na miejscu, natomiast 13-letnia dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.



Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali nidziccy policjanci, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. Na czas prowadzenia czynności, droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy była zablokowana, a ruch odbywał się wyznaczonym objazdem. Teraz funkcjonariusze będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.

(ap/aj)