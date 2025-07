16 000 kierowców skontrolowanych jedego dnia. Działania "Trzeźwość" na Warmii i Mazurach Powrót Drukuj Policjanci z Warmii i Mazur przeprowadzili kolejną akcję ukierunkowaną na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Celem działań było zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu poprzez wzmożone kontrole trzeźwości. Tylko w trakcie kilkunastu godzin działań skontrolowanych zostało ponad 16 000 uczestników ruchu drogowego. Niestety i tym razem nie zabrakło nieodpowiedzialnych kierujących. Wśród nich m.in. kierowca ciężarówki z wielotonowym ładunkiem i promilem alkoholu w organizmie oraz pijany woźnica, który doprowadził do kolizji.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego funkcjonariusze z Warmii i Mazur po raz kolejny przeprowadzili działania kontrolne, mające na celu wyeliminowanie z ruchu kierowców, którzy wsiedli za kierownicę pojazdu po wypiciu alkoholu.

Podczas działań skontrolowano ponad 16 000 kierowców. Niestety, mimo licznych apeli, zatrzymano 31 osób, które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu oraz 14 w stanie nietrzeźwości.

W wyniku kontroli zatrzymano 34 prawa jazdy oraz 6 dowodów rejestracyjnych.

Prowadzenie pojazdu po alkoholu jest nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, to rażący brak odpowiedzialności, który może prowadzić do tragedii. Nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na zdolność oceny sytuacji, refleks i koncentrację. Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Alkohol i kierownica to połączenie, które nigdy nie powinno iść w parze.

Jeśli piłeś, nie wsiadaj za kierownicę. Twoja decyzja może uratować życie, nie tylko Twoje, ale także innych uczestników ruchu.

Jak pokazują dane z przeprowadzonych kontroli, tego typu działania są wciąż konieczne i skuteczne. Każdy ujawniony przypadek prowadzenia po alkoholu to potencjalnie zapobieżona tragedia. Policjanci będą kontynuować takie akcje, dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Podczas działań policjanci byli wspierani przez przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych, co umożliwiło skuteczniejsze i szersze przeprowadzenie kontroli. Wspólne działania służb pokazują, że bezpieczeństwo na drogach to wspólna odpowiedzialność.

Działania prowadzone w regionie: