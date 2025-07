42-latek podejrzany o zabójstwo ojca został zatrzymany Powrót Drukuj Ciało zostało znalezione w odosobnionym miejscu i okolicznościach wskazujących na to, że kilka dni wcześniej doszło do zabójstwa. Nikt nie zgłaszał policjantom zaginięcia ofiary, nie znaleziono przy ciele dokumentów tożsamości, a mimo to policjanci szybko ustalili tożsamość 66-letniego mężczyzny oraz podejrzanego w tej sprawie. Zatrzymany został 42-letni syn ofiary. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa, a śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie.

W sobotę (19.07.2025 r.) kilka minut po godzinie 17:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o znalezieniu przez przypadkowych spacerowiczów ciała mężczyzny. Znajdowało się ono w odosobnionym miejscu, przy opuszczonym budynku. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze, gdzie potwierdzili treść zgłoszenia. Do policjantów z patrolu szybko dołączyli funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo – śledczej, technik kryminalistyki oraz specjaliści z olsztyńskiego laboratorium kryminalistycznego.

W trakcie dalszych czynności prowadzonych pod nadzorem prokuratora zabezpieczone zostały ślady kryminalistyczne, a także przesłuchani świadkowie. Przy ciele nie odnaleziono żadnych dokumentów, jednak policjanci ustalili, że ofiarą jest 66-letni mieszkaniec gminy, a do jego śmierci doszło kilka dni wcześniej. Nikt nie zgłaszał policjantom zaginięcia mężczyzny, a wstępne ustalenia wskazywały na to, że doszło do zabójstwa. Od tego momentu celem policjantów było ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.

Funkcjonariusze gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje mogące mieć związek z tą sprawą, a ich determinacja doprowadziła do ustalenia personaliów podejrzanego. Okazał się nim 42-letni syn ofiary. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca gminy Iława i osadzili w policyjnej celi. We wtorek (22.07.2025 r.) z mężczyzną zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem prokuratora. 42-latek usłyszał zarzut z art. 148 kodeksu karnego, czyli dokonania zabójstwa. Prokurator złożył wniosek do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanego aresztu tymczasowego.

