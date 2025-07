Wojewódzkie obchody Święta Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim oraz nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku Powrót Drukuj Święto Policji obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy, na mocy której 24 lipca 1919 roku powołano do życia Policję Państwową. W tym roku ma też wyjątkowy wymiar, ponieważ obchodzone jest 100-lecie kobiet w Policji. Giżycko było tegorocznym gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Święta Policji połączonych z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku. Uroczystość była okazją, aby podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń.

Uroczyste obchody

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w poniedziałek (21.07.2025) w Giżycku. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń. Zaplanowane uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Giżycku pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego.

Następnie uczestnicy, w asyście kompanii honorowej przemieścili się na Plac im. Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Tam dowódca uroczystości złożył meldunek nadinsp. Romanowi Kusterowi I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który przywitał się ze sztandarami i dokonał przeglądu pododdziałów. Podczas podniesienia flagi państwowej na maszt został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Minutą ciszy uczczona została pamięć po poległych funkcjonariuszach Policji, a po tym gospodarz wydarzenia insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie powitał zgromadzonych na placu. W swoim wystąpieniu szef warmińsko-mazurskich policjantów podkreślił, że tegoroczne Święto Policji ma wyjątkowy charakter poprzez nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku oraz obchodów 100-lecia obecności kobiet w szeregach polskiej Policji.

Kolejny raz rzeczywistość udowadnia nam, że historia nie tylko dzieje się na naszych oczach, ale że wszyscy jesteśmy jej integralną częścią. Wręczenie sztandaru na zawsze zapisze się w historii Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, a sam sztandar przez długie lata będzie namacalnym dowodem uznania lokalnej społeczności dla służby i pracy policjantów i pracowników tej jednostki. To wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale równie ogromna odpowiedzialność, aby nie zawieść zaufania, jakim nas obdarzono. Policję tworzą tysiące policjantek i pracownic cywilnych – świetnych w swych dziedzinach fachowców i godnych zaufania partnerek w służbie i pracy. Zajmują najwyższe stanowiska kierownicze – są komendantkami, naczelniczkami wydziałów, kierowniczkami sekcji i zespołów, zarządzają jednostkami Policji i ludźmi, pisząc następne rozdziały historii naszej formacji. Dzisiaj stoją tu wśród nas, czekając na zasłużone odznaczenia, awanse i nagrody.

W uroczystym apelu uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel, Poseł na Sejm RP – Anna Wojciechowska, Senator na Sejm RP – Jolanta Piotrowska. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Warmii i Mazur na czele z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Radosławem Królem, w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Aneta Brzyska Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka, Starostą Giżyckim Mirosławem Drzażdżewskim oraz Burmistrzem Giżycka Ewą Ostrowską, przedstawiciele duchowieństwa – ks. Arcybiskup Józef Górzyński oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej Dariusz Zalewski wraz kapelanami Policji. Wśród znamienitych gości znaleźli się przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji na co dzień współpracujących z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie z gen. dyw. Wojciechem Ziółkowskim – Dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz nadbryg. Michałem Kamienieckim Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na czele. Wśród gości znaleźli się również Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Agata Malasińska-Nagórny, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Anna Kos oraz Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku kom. Szymon Dąbrowski.

Nie zabrakło przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i przedstawicieli oświaty. Nie mogło też zabraknąć reprezentantów policyjnych związków zawodowych, Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie mł. insp. Sławomira Koniuszego, Przewodniczącego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność w Olsztynie Józefa Dzikiego, Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej – Organizacja Wojewódzka Warmińsko-Mazurskiego Związek Zawodowy Policyjna Solidarność asp. szt. Rafała Bieleckiego oraz przedstawicieli cywilnych związków zawodowych Policji z Joanna Rosińską na czele.

W uroczystej zbiórce wzięło udział ścisłe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendanci miejscy i powiatowi jednostek w regionie, dowódcy, naczelnicy wydziałów i zarządów KGP oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji wraz z rodzinami. W obchodach tegorocznego Święta Policji udział wzięli również byli komendanci wojewódzcy oraz miejscy policji, jak i emerytowani funkcjonariusze. Nie zabrakło przedstawicieli mediów a przede wszystkim mieszkańców powiatu giżyckiego.

Obchody Święta Policji uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego.

Odznaki, wyróżnienia i awanse…

W garnizonie warmińsko-mazurskim 71 osób zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę, 9 osób zostało wyróżnionych przez MSWiA „Medalami za Zasługi dla Policji”, w tym „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji” odznaczono nadbryg. Michała Kamienieckiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych 79 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych odznakami „Zasłużony Policjant”. W sumie 785 funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie Policyjne.

Na stopień inspektora Policji został mianowany Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie Mariusz Wiśniewski. Otrzymał akt mianowania z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera w obecności Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Mirosława Elszkowskiego.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku

Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności i męstwa. Jest wyróżnieniem dla obecnych, ale też i byłych pracowników i funkcjonariuszy jednostki. Takiego zaszczytu dostąpili ci, którzy na co dzień są związani z Komendą Powiatową Policji w Giżycku i swoją pracą dbają o porządek oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Żeby do takiego wydarzenia doszło, potrzebna była praca i zaangażowanie wielu osób. Zaczęło się od tego, że w uznaniu dla osiągnięć w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu giżyckiego oraz jako wyraz zaufania lokalnej wspólnoty do działań Policji, 11 marca 2025 roku zawiązał się Komitet Społeczny na rzecz Ufundowania Sztandaru Komedzie Powiatowej Policji w Giżycku. Do finalizacji działań tej grupy doszło podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, kiedy Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku wręczony został upragniony Sztandar. Od tej pory będzie on godnie reprezentował giżycką Policję podczas wielu uroczystości. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru 15 gwoździ honorowych, które wbili uczestnicy uroczystości a także złożyli podpisy w Księdze Honorowej Sztandaru. Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie przez Arcybiskupa dr Józefa Górzyńskiego. Następnie przewodniczący Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku Mirosław Drzażdżewski przekazał Sztandar I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który kolejno wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Giżycku mł. insp. Marcinowi Wysockiemu, jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy.

„Servire Auso”

Podczas uroczystych obchodów Święta Policji wręczone zostały statuetki „Servire Auso”. Jest to wyróżnienie, które otrzymują policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryzykując własnym życiem, bądź zdrowiem uratowali życie innej osobie bądź swoim wyjątkowym zaangażowaniem przyczynili się do wymiernej poprawy sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

1. Policjant pionu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie – w listopadzie 2024 roku funkcjonariusz, gdy podczas przerwy w służbie jadł obiad w jednym z lokali na terenie Olsztyna. Bez chwili wahania zareagował i udzielił pomocy kilkumiesięcznemu dziecku, które się zadławiło. Dzięki jego opanowaniu i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdecydowanemu działaniu, dziecko odzyskało oddech i ostatecznie przytomne trafiło pod opiekę lekarzy.

2. Sierż. Paweł Klepacki i sierż. Łukasz Statkiewicz z Posterunku Policji w Wydminach – w czerwcu 2025 roku wykazali się ogromną odwagą i determinacją ratując życie dwóch mężczyzn, którzy przez blisko dwie godziny dryfowali w wodzie, trzymając się wywróconej łodzi wiosłowej na jeziorze Gawlik. Z pomocą policjantów mężczyźni zostali bezpiecznie przetransportowani na brzeg. Ich lekkomyślność mogła zakończyć się tragedią, gdyby nie szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy.

3. Asp. szt. Karol Dąbkowski i mł. asp. Przemysław Laszczkowski z Komendy Powiatowej Policji w Piszu – w lipcu 2024 roku pełniąc służbę na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich po załamaniu pogody ruszyli z pomocą żeglarzom, którzy znaleźli się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Uratowali 18 osób, w tym 15 nieletnich udzielając im przy tym niezbędnej pomocy. Funkcjonariusze wykazali się niezwykłą odwagą, poświęceniem i determinacją. Narażając własne życie podjęli wszelkie możliwe działania w celu ocalenia innych osób.

Kolejnym przykładem niesamowitego zaangażowania w pełnienie obowiązków służbowych przez mł. asp. Przemysława Laszczkowskiego jest pomoc amerykańskiej rodzinie. Pełniąc służbę na stanowisku oficera dyżurnego otrzymał telefoniczne zgłoszenie od amerykańskiego żołnierza stacjonującego w jednostce wojskowej na terenie powiatu piskiego. Mężczyzna niepokoił się o zdrowie żony mieszkającej w Teksasie. Kobieta miała pod opieką dwójkę małych dzieci. Dzięki determinacji piskiego dyżurnego kobieta w samą porę uzyskała pomoc służb medycznych. Międzynarodowa interwencja zakończyła się pomyślnie.

35-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nadano „Krzyże 35-lecia powstania NSZZP Policjantów”. Wyróżniono 5 funkcjonariuszy z garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy przez lata angażują się w obronę praw pracowniczych i rozwój środowiska policyjnego. Medale odznaczonym wręczył mł. insp. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie.

W trakcie uroczystości nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji podczas swojego przemówienia zwrócił się do funkcjonariuszy:

To właśnie w jaki sposób pełnicie tę służbę, w jaki sposób ją realizujecie, znajduje odzwierciedlenie w tym jak jesteśmy oceniani przez społeczeństwo. Jak pokazują dane statystyczne 86% Polaków uważa nasza kraj jako bezpieczny, 97% badanych respondentów na pytanie czy czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania – odpowiedzieli tak, czują się bezpiecznie. To jest Wasza zasługa, funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Profilaktyka i promocja zawodu policjanta

Zorganizowana na szeroką skalę uroczystość była także doskonałą okazją do promocji zawodu policjanta. Na najmłodszych uczestników pod namiotami promocyjno-profilaktycznymi przygotowano moc atrakcji. Można było podziwiać policyjne umundurowanie, sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, w tym przez funkcjonariuszy Samodzielnego Poddziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie czy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

(aj)