Ślubowanie podczas obchodów Święta Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie Powrót Drukuj Z jednej strony stanęli „młodzi”, którzy dopiero będą się szkolić, by wkrótce zdobywać doświadczenie. Obok stanęli „starzy”, z których wielu ma takie doświadczenie, którym mogliby obdzielić cały pluton nowych policjantów. W obiekcie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie podczas uroczystości związanej z obchodami Święta Policji spotkali i jedni i drudzy, w towarzystwie swoich bliskich i przełożonych oraz zaproszonych gości.

W środę (16.07.2025) w obiekcie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie spotkało się szerokie grono policjantów, których połączyła chęć pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa innych, ale różni (póki co) posiadane doświadczenie. Udział w uoczystości wzięli m.in. insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz ze swoimi zastępcami, Mateusz Szauer I Wicewojewoda Warmińsko-Mazuski, Maria Bąkowska Członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dowództwo Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji w regionie, kadra kierownicza KWP w Olsztynie, przedstawiciele związków zawodowych, emerytowani policjanci oraz rodziny i bliscy wyróżnionych i ślubujących policjantów.

Tego dnia po raz pierwszy w historii garnizonu swoje obchody Święta Policji mieli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Oddział Prewencji Policji w Olsztynie jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą odwód Komendanta Głównego Policji i przeznaczony jest do działań na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. To właśnie ci funkcjonariusze pełnią służbę podczas zabezpieczeń imprez masowych o charakterze kulturalnym i sportowym, wspierają inne jednostki podczas działań poszukiwawczych i ratunkowych, służą wsparciem swoim kolegom w służbie patrolowej w różnych częściach regionu oraz innym formacjom podczas działań w różnych częściach kraju. Jest to służba, która często jest pełniona daleko od domu, z koniecznością ciągłego przemieszczania się i szybkiego reagowania na zmiany planów.

Za ten trud policjantom podziękował ich dowódca mł. insp. Wojciech Zajkowski Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie:

"To ten moment, w którym możemy spojrzeć na siebie nawzajem z uznaniem, podziękować za wspólną służbę i przypomnieć sobie, że za każdą decyzją stoi człowiek (...). Służba w Oddziale Prewencji Policji, to służba w trudnych warunkach, daleko od bliskich, w poczuciu odpowiedzialności za coś większego niż my sami, to gotowość 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, nie tylko do działania, ale do zachowania spokoju wtedy, kiedy inni go tracą".

Tego dnia i w tym miejscu 11 policjantów otrzymało odznaki „Zasłużony Policjant”, a 20 otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Przy tej okazji odbyło się również ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Było to szóste ślubowanie w tym roku w garnizonie warmińsko-mazurskim. Tym razem „Służyć wiernie Narodowi…” ślubowało 29 osób (14 kobiet i 15 mężczyzn). Po ślubowaniu wyjadą na półroczny kurs do szkół Policji, a po jego pozytywnym ukończeniu wrócą do jednostek w Olsztynie, Elblągu, Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Szczytnie i Węgorzewie oraz do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

Słowa roty ślubowania nowi policjanci powtórzyli za swoim nowym szefem, czyli insp. Mirosławem Elszkowskim, a świadkami tego wydarzenia byli m.in. ich bliscy oraz komendanci jednostek, do których zostali przyjęci.

Jak podkreślił nowy szef ślubujących policjantów, zwracając się do nich i do ich bliskich:

"Dziękuję Wam za tę decyzję. Wczytując się w słowa roty ślubowania i ucząc się jej na pamięć, wiecie, że tam są słowa, które są daleko idącą deklaracją oddania siebie społeczeństwu. Bo policjant to człowiek dla ludzi. Pracujemy po to, żeby innym było lepiej i bezpieczniej (...). Dziękuję też Waszym rodzinom, za to, że nie wybili Wam tego pomysłu z głowy, a wspierali w podjęciu tej decyzji".

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie tego dnia i w tym miejscu zostali też wyróżnieni policjanci pionu kryminalnego, którzy swoją służbą i wielkim zaangażowaniem, doprowadzili do wielu sukcesów. A były nimi m.in. rozbicie grupy przestępczej zajmującej się oszustwami, czy ustalenie okoliczności zabójstwa sprzed ponad 20 lat i doprowadzenie osób poedejrzanych o jego dokonanie przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

Aktualnie służbę w garnizonie warmińsko-mazurskim pełni ponad 3400 policjantów. Od początku roku wpłynęły 894 podania od osób zainteresowanych wstąpieniem do służby. Wobec około 500 osób trwa procedura kwalifikacyjna, a przyjętych zostało do tej pory 136 policjantów. Do obsadzenia pozostaje wciąż 379 wolnych miejsc. Kolejne przyjęcia są planowane w każdym kolejnym miesiącu do końca roku.

(tm)