Pamięć, która trwa – odsłonięcie tablicy ku czci policjantów, którzy oddali życie na służbie Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odbyła się wyjątkowa uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej policjantów, którzy zginęli na służbie i zostali wpisani do Księgi Pamięci Komendy Głównej Policji. Każde z nazwisk na tablicy to historia poświęcenia, odwagi i służby drugiemu człowiekowi. To symboliczny gest pamięci wobec tych, którzy oddali życie w imię bezpieczeństwa innych.

W środę (16.07.2025 r.), w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej funkcjonariuszom, którzy stracili życie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Gospodarzem uroczystości był insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz ze swoimi zastępcami oraz przedstawiciele związków zawodowych. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział także komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy poszczególnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a także członkowie rodzin poległych funkcjonariuszy – bliscy, którzy w ciszy i zadumie wspólnie z policjantami oddali hołd swoim najbliższym.

Obecni byli również Mateusz Szauer I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Sylwia Jaskulska Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Inicjatorem powstania tablicy był insp. Mirosław Elszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przy wsparciu Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Po oficjalnym odsłonięciu tablicy, poświęcił ją kapelan warmińsko-mazurskich policjantów, ks. dr Zbigniew Czernik, modląc się w intencji poległych funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Następnie rozpoczęto składanie kwiatów pod tablicą pamięci. Jako pierwsza hołd poległym oddała delegacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którą tworzyli insp. Mirosław Elszkowski Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z zastępcami oraz mł. insp. Sławomir Koniuszy, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Jako drugi kwiaty złożył I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, następnie Sylwia Jaskulska Wicemarszałek Wojewóztwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tablica została umieszczona w reprezentacyjnym miejscu budynku komendy, aby każdego dnia przypominać o tych, którzy z najwyższym oddaniem strzegli bezpieczeństwa obywateli i zginęli, realizując rotę policyjnego ślubowania.

Film Tablica_odsloniecie.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Tablica_odsloniecie.mp4 (format mp4 - rozmiar 41.13 MB)

Po zakończeniu ceremonii składania kwiatów głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy przemówił insp. Mirosław Elszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie:

Miarą instytucji, a na pewno ludzi jest pamiętać o tym, jakie zadania mają zrealizować, ale nade wszystko pamiętać o osobach, których wśród nas już nie ma.

Następnie głos zabrał I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Mateusz Szauer:

Odsłaniamy tą tablicę jako wspólnpota by wyrazić wdzięczność tym, którzy poświęcili życie na służbie Rzeczypospolitej i jej obywatelom. Tablica, którą dzisiaj odsłaniamy to symboliczna Księga Pamięci.

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska podkreśliła:

Funkcjonariusze, którzy polegli na służbie mieli swoje życie, mieli swoje pasje, swoje marzenia, kochające rodziny. Dziś ich już z nami nie ma, ale ich poświęcenie zostaje. Niech nasza pamięć o nich będzie wieczna.

Na zakończenie głos zabrał również mł. insp. Sławomir Koniuszy, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie:

Policjanci podejmując w codziennej służbie czynności służbowe często muszą się wylegitymować, a policja legitymuje się, właśnie takimi dowodami, takimi o to dokumentami.

Na tablicy znalazły się nazwiska siedmiu policjantów, którzy zostali wpisani do Księgi Pamięci Komendy Głównej Policji. Wśród upamiętnionych znaleźli się:

asp. szt. AMROZY Jarosław Służbę rozpoczął 16 grudnia 1987 r. Na stanowisku milicjanta Posterunku Kolejowego Milicji Obywatelskiej Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczytnie. Po przeszkoleniu

w Szkole Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Słupsku został dzielnicowym Referatu Dzielnicowych Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczytnie, a następnie starszym asystentem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Policji Kryminalnej Komendy Rejonowej Policji w Szczytnie. W 1994 r. Ukończył szkołę aspirantów w Szkole Policji w Pile i został mianowany na stopień aspiranta policji. Od 1996 r. starszy asystent Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji w Szczytnie. Od 1999 r. pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie, najpierw na stanowisku młodszego specjalisty Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Kryminalnego, następnie asystenta Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Sekcji Kryminalnej Komendy Rejonowej Policji w Szczytnie. Asp. szt. Jarosław Amrozy był dobrym i skutecznym policjantem.

Dzięki doświadczeniu i zdobytej wiedzy przyczynił się do wielu sukcesów w zwalczaniu przestępczości. Za zaangażowanie i dobre wyniki w służbie wielokrotnie nagradzany przez przełożonych, w 2000 r. otrzymał brązową odznakę zasłużony policjant. W dniu 13 września 2001 r. aspirant sztabowy Jarosław Amrozy zmarł w wyniku zawału serca.

asp. BOŻEK Maciej Służbę w Policji rozpoczął w dniu 26 lipca 2004 r. W latach 2004–2009 był funkcjonariuszem Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W 2009 r. Przeniesiony do pełnienia służby w Wydziale w Elblągu Zarządu

w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Był policjantem o dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Cieszył się szacunkiem i poważaniem wśród kolegów. 21 września 2010 r. podczas wyjazdu służbowego, uczestniczył w wypadku drogowym. Sprawcą wypadku była osoba kierująca innym samochodem osobowym, która podczas manewru wyprzedzania doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem, którym poruszali się funkcjonariusze Wydziału w Elblągu Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Asp. Maciej Bożek poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta.

mł. asp. CEKAŁA Marek Służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1992 r. na stanowisku policjanta Kompanii Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W 1997 r. ukończył kurs podoficerski w Szkole Policji w Słupsku. Z dniem 30 czerwca 2000 r. został mianowany na stanowisko referenta w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. W dniu 17 sierpnia 2002 r., pełniąc służbę patrolową w Mikołajkach, podjął pieszy pościg za trzema bandytami, którzy w barze miejskim dokonali zabójstwa mężczyzny, używając broni palnej. Zginął w trakcie pościgu za sprawcami napadu podczas wymiany strzałów. Pośmiertnie odznaczony złotą odznaką „zasłużony policjant" i mianowany na stopień młodszego aspiranta.

mł. asp. DĄBROWSKI Dariusz Służbę w Policji pełnił od 1 lutego 1991 r. na stanowisku policjanta w Komendzie Rejonowej Policji w Iławie, a po ukończeniu kursu podstawowego w Szkole Policji w Słupsku mianowany na stanowisko policjanta Komisariatu Policji w Lubawie. W 1996 r. złożył eksternistycznie egzamin na podoficera policji o specjalności policjanta służb patrolowo-interwencyjnych w Szkole Policji w Słupsku. Od lipca 1999 r. pracował na stanowisku starszego policjanta plutonu patrolowo-interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Iławie. W 1999 r. Ukończył kurs przewodników psów patrolowo-tropiących w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dnia 15 stycznia 2000 r. w czasie wykonywania obowiązków służbowych brał udział w działaniach na jeziorze w czasie pogoni za uciekającymi kłusownikami. Wskutek załamania się lodu asp. Dariusz Dąbrowski wpadł do wody razem z psem służbowym. Mimo natychmiastowej pomocy strażnika rybackiego, pełniącego z nim służbę, nie udało się uratować życia policjanta. Był funkcjonariuszem zdyscyplinowanym i sumiennym. Wzorowo wykonywał obowiązki służbowe, wykazując ogromne zaangażowanie w służbie. Pośmiertnie został awansowany na stopień młodszego aspiranta.

Szer. DROM Mirosław 5 grudnia 1990 r. został przyjęty do służby jako funkcjonariusz policji w służbie kandydackiej. W 1991 r. mianowany na stanowisko kursanta plutonu liniowo-wypadowego kompani Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W tak krótkim okresie służby wykazał się odwagą i zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych mu obowiązków służbowych. Według oceny przełożonych i kolegów posiadał duży potencjał, aby w przyszłości być wzorowym policjantem. Dnia 27.04.1991 r. szer. Mirosław Drom został śmiertelnie postrzelony w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z bronią służbową przez innego funkcjonariusza.

mł. chor. OPALACH Remigiusz Do służby wstąpił w 1977 r. 1 maja 1979 r. został przyjęty na stanowisko milicjanta plutonu lekkiego ZOMO w Olsztynie. 22 października 1990 r. został mianowany na stanowisko starszego policjanta Referatu Zaopatrzenia Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych. W roku 1986 otrzymał brązową odznakę „wzorowy kierowca", w 1987 r. - brązową odznakę „w służbie narodu" oraz brązową odznakę „za zasługi w ochronie porządku publicznego". Zginął tragicznie 23 marca 1995 r. w czasie pełnienia służby w patrolu zmotoryzowanym eskortującym transport pieniędzy.

asp. POŁONIEWICZ Stanisław Służbę rozpoczął 16 lutego 1979 r. Na stanowisku milicjanta drogowego patrolu pieszego Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku Warmińskim. Po przeszkoleniu podoficerskim pracował jako posterunkowy Posterunku Milicji Obywatelskiej w Kiwitach. W 1982 r. awansowany na stanowisko referenta operacyjnego sekcji operacyjno-dochodzeniowej Komendy Milicji Obywatelskiej w Lidzbarku Warmińskim, a w 1987 r. na stanowisko inspektora Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lidzbarku Warmińskim. Od 1990 r. pełnił służbę w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Policji Kryminalnej Komendy Rejonowej Policji w Lidzbarku Warmińskim na stanowisku młodszego specjalisty, następnie został mianowany na kierownika, a od 1992 r. wykonywał obowiązki specjalisty Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego. W dniu 12 stycznia 1993 r. doszło do czołowego zderzenia samochodu służbowego, którym wracał asp. Stanisław Połoniewicz po zakończeniu czynności służbowych, z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem osobowym. W wyniku wypadku funkcjonariusz zginął na miejscu.

Każde z tych nazwisk to osobna historia, osobny dramat i ogromna strata – dla bliskich, kolegów z jednostki, ale też dla całej policyjnej rodziny. Odsłonięta tablica to nie tylko symbol, ale i zobowiązanie – by pamięć o poległych funkcjonariuszach trwała i była przekazywana kolejnym pokoleniom policjantów.

(kh)