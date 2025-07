Jest bezpieczniej - policjanci podsumowali pierwsze półrocze na drogach Warmii i Mazur Powrót Drukuj Na warmińsko - mazurskich drogach jest bezpieczniej niż w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Podsumowanie pierwszego półrocza 2025 roku pozwala na zauważenie pozytywnego trendu - mniej wypadków i mniej osób, które zginęły w tych wypadkach. Mimo tego policjanci nie zwalniają w swoich działaniach i cały czas dążą do tego, by każdy użytkownik drogi bezpiecznie dotarł do celu.

Mniej wypadków, a co najważniejsze - mniej ofiar. To najważniejsze podsumowanie pierwszego półrocza 2025 roku w porównaniu do tego samego okresu 2024 r. Przez pierwsze 6 miesięcy 2025 roku na drogach Warmii i Mazur doszło do 336 wypadków drogowych. To o 15 mniej niż w 2024 roku. W tych zdarzeniach 33 osoby zginęły - to o 5 mniej niż w analogicznym okresie minionego roku. 416 osób zostało rannych - to o 15 mniej niż w ubiegłym roku. Policjanci pracowali również na miejscu 6815 kolizji (7342 kolizji w I połowie 2024 r.). Cały czas głównymi przyczynami wypadków drogowych pozostają - nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jak i najechanie na pieszego.

W trakcie pierwszego półrocza 2025 r. policjanci dbając o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, przeprowadzili 349 606 badań trzeźwości. Jest to o ponad 55 tys. więcej badani niż w 2024 roku. Funkcjonariusze zatrzymali 1383 kierujących pod wpływem alkoholu - to o 36 osób więcej niż rok temu.

Mimo, iż bezpieczeństwo na naszych drogach się poprawia, funkcjonariusze nie zwalniają i cały czas będą dbać o bezpieczeństwo każdego użytkownika drogi - tak, aby każdy bezpiecznie dotarł do celu swojej podróży.

Film Podsumowanie Opis filmu: policjant opowiada o stanie bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur. Stoi na tle radiowozów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Podsumowanie (format mp4 - rozmiar 39.07 MB)

(rj)