Piąte w tym roku ślubowanie nowo przyjętych policjantów Powrót Drukuj To już piąte w 2025 roku ślubowanie nowo przyjętych policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. W sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie 20 policjantek i policjantów w obecności swoich bliskich, nowych przełożonych oraz zaproszonych na uroczystość gości ślubowało „wiernie służyć Narodowi”. Nowi policjanci słowa roty ślubowania powtórzyli za swoim szefem insp. Mirosławem Elszkowskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

W poniedziałek (23.06.2025) w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie 20 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy. W tym gronie tym razem było 12 kobiet i 8 mężczyzn. Co istotne, było to ślubowanie, które zostało zaplanowane dodatkowo w tegorocznym kalendarzu, w reakcji na duże zainteresowanie służbą.

W uroczystości udział wzięli bliscy ślubujących policjantów, kadra kierownicza warmińsko-mazurskiej Policji, przedstawiciele policyjnych i cywilnych związków zawodowych, kapelan warmińsko-mazurskiej Policji oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Radosław Król Wojewoda Warmińsko Mazurski i płk. SG Rafał Grzejszczak Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Jak powiedział insp. Mirosław Elszkowski zwracając się do ślubujących:

"Czy warto? Wierzcie mi, że warto! (...) Dziękuję Wam za podjęcie tej decyzji. Jeżeli przyszliście do tej formacji z nastawieniem na pomaganie drugiemu człowiekowi, to wierzcie mi, że to jest to miejsce"

Radosław Król Wojewoda Warmińsko Mazurski podsumował decyzję ślubujących, mówiąc:

"Ja dziś traktuje Was jako wielkich patriotów (...), którzy zrezygnowali z własnych wolności, na rzecz drugiego człowieka. Dzisiaj wchodząc do tej służby, ofiarowujecie część siebie. Za to Wam dziękuję"

Po ślubowaniu nowi policjanci wyjadą do jednej ze szkół Policji, skąd po odbyciu ponad półrocznego szkolenia i zakończeniu go pozytywnym zdaniem egzaminu końcowego, wrócą do swoich jednostek, by tam rozpocząć służbę jako pełnoprawni policjanci. Ślubujący w poniedziałek policjanci będą ją pełnić w komendach w: Elblągu, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie, Olecku, Olsztynie, Ostródzie, Kętrzynie, Ełku, Giżycku, Piszu, Bartoszycach, Szczytnie, Gołdapi oraz w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie.

Poniedziałkowa uroczystość była też okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe policjantom, którzy ukończyli szkolenia zawodowe aspiranckie i podoficerskie, zdając pozytywnie egzaminy końcowe. Wyróżnieni zostali też policjanci, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem, profesjonalizmem i skutecznością w realizacji zadań. W tym gronie znalazł się m.in. podinsp. Jarosław Witowicz z KMP w Olsztynie, który kierował pracami zespołu, który doprowadził do zatrzymania grupy osób odpowiedzialnej za wyrządzenie szkód materialnych na kwotę 2 mln. zł w spółkach na terenie kraju. Wyróżniona została również st. asp. Anna Fokt z KMP w Elblągu, która zgromadziła materiał dowodowy, który pozwolił postawić ponad 100 zarzutów podejrzanemu o oszustwa internetowe.

Podczas uroczystości dwaj policyjni wodniacy - sierż. szt. Artur Songin z KPP w Giżycku oraz sierż. Miłosz Dawidowicz z KMP w Olsztynie - przekazali Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie puchar za II miejsce, który w czerwcu wywalczyli w Bydgoszczy podczas VIII Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Wodnym Policji.

Aktualnie służbę w Policji na Warmii i Mazurach pełni ponad 3432 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Do obsadzenia pozostaje 379 wolnych miejsc. Do końca roku zaplanowanych zostało jeszcze 6 terminów przyjęć do służby. Rekrutacja trwa nieprzerwanie, a potencjalni kandydaci mogą aplikować poprzez osobiste stawiennictwo w sekcji doboru KWP w Olsztynie lub w komórkach kadrowych w komendach powiatowych oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz platformy ePUAP.

Zainteresowanie służbą w Policji rośnie o czym świadczy liczba 781 podań o przyjęcie do niej, jakie od początku roku wpłynęły do komórek kadrowych w garnizonie. W analogicznym okresie ubiegłego roku tych podań było 371.