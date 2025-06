Doskonalenie techniki jazdy motocyklem policjantów z Warmii i Mazur Powrót Drukuj Choć sezon motocyklowy już w pełni rozpoczęty, to policjanci z Warmii i Mazur ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, by jeszcze skuteczniej pełnić służbę na drogach. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz sprawne i profesjonalne wykorzystanie motocykli służbowych, przeprowadzono w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie szkolenie z zakresu techniki jazdy.

Mając na względzie bezpieczeństwo oraz właściwą realizację obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy pełniących służbę z wykorzystaniem motocykli służbowych, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zorganizowali specjalistyczne szkolenie doskonalące. W sobotę (31.05.2025 r.) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie odbyło się szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy motocyklem służbowym. Zajęcia teoretyczne poprowadził podkom. Cezary Piotrowski - wykładowca z Akademii Policji w Szczytnie. Uczestnicy utrwalili wiedzę z zakresu aspektów prawnych prowadzenia motocykla w służbie, koordynacji działań w patrolu dwuosobowym, prowadzenia korespondencji radiowej, wykonywania manewrów drogowych oraz zasad eksploatacji motocykli.

Zajęcia praktyczne poprowadzili Marek Szkopek – wielokrotny mistrz Polski w sportach motorowych, oraz mistrz Europy z 2017 Supersport, Miłosz Kurkul – czołowy zawodnik wyścigów motocyklowych w klasie Pitbike SM oraz Bartosz Gralewicz – instruktor Polskiego Związku Motorowego. Policjanci doskonalili umiejętności takie jak hamowanie awaryjne, jazda w zakrętach, utrzymywanie równowagi i prawidłowej postawy ciała oraz reakcje w sytuacjach kryzysowych, np. unikanie przeszkód czy nagłe hamowanie.

W szkoleniu wykorzystano motocykle służbowe BMW oraz Honda, będące na wyposażeniu policjantów z Warmii i Mazur.

Regularne doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy przekłada się bezpośrednio na ich bezpieczeństwo i skuteczność działania w terenie. Dzięki takim inicjatywom, policjanci są lepiej przygotowani do reagowania w dynamicznych sytuacjach drogowych, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

(kh/rj)