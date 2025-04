Równość i empatia – jak rozumieć i wspierać osoby z niepełnosprawnością niewidoczną Powrót Drukuj W dniach 27-28 marca 2025 roku Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Olsztynie, we współpracy z Komendą Główną Policji, zorganizował dwie edycje szkolenia dotyczącego komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, takimi jak osoby słabowidzące i niewidome. Warsztaty poprowadziła Anna Dąbrowska ekspert z Gabinetu Komendanta Głównego Policji, a ich uczestnikami byli funkcjonariusze oraz pracownicy Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

W Polsce wiele osób zmaga się z problemami ze wzrokiem. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczy to około trzech milionów obywateli. Problem ten nasila się wraz z procesem starzenia się społeczeństwa, co sprawia, że zagadnienia związane z niepełnosprawnością wzrokową stają się coraz bardziej istotne. Dlatego też szkolenia w tym zakresie są niezwykle ważne, zwłaszcza dla funkcjonariuszy Policji, którzy na co dzień mają kontakt z osobami o różnych potrzebach.

Podczas warsztatów Anna Dąbrowska przybliżyła uczestnikom zasady komunikowania się z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, szczególnie w kontekście realizacji zadań służbowych, takich jak przesłuchania. Zwróciła uwagę na istotne kwestie, w tym czytelność formularzy, odpowiednie pouczenia oraz wielkość czcionki na dokumentach wymagających podpisu. Podkreślała, że kluczowe jest komunikowanie się bezpośrednio z osobą ze szczególnymi potrzebami, a nie poprzez jej asystenta czy opiekuna. Dodała również, że w rozmowie nie trzeba unikać zwrotów takich jak „do widzenia” czy „zobaczymy, co da się zrobić”, ponieważ dla osób z zaburzeniami wzroku są one naturalne.

Jednym z ważnych elementów szkolenia była możliwość założenia specjalnych okularów symulujących różne schorzenia wzroku. Uczestnicy mogli w ten sposób lepiej zrozumieć codzienne trudności, z jakimi borykają się osoby z dysfunkcją wzroku. Mieli również okazję zobaczyć, jak osoby niewidome poruszają się z laską, a nawet samodzielnie tego doświadczyć.

Szczególny nacisk położono na temat niepełnosprawności niewidocznej – takiej, która na pierwszy rzut oka może umknąć uwadze, ale ma istotny wpływ na funkcjonowanie w codziennym życiu. Anna Dąbrowska podkreślała, że budowanie świadomości w tym zakresie jest kluczowe dla tworzenia bardziej otwartego i wrażliwego społeczeństwa.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, dostarczając im cennej wiedzy i umiejętności, które mogą wykorzystywać nie tylko w codziennej służbie i pracy, ale także w życiu osobistym. Był to czas na zadawanie pytań, wymianę doświadczeń i dyskusję.

Dzięki takim inicjatywom możemy budować bardziej otwarte i wspierające środowisko, które docenia różnorodność, wspiera osoby z niepełnosprawnościami i umożliwia im pełne uczestnictwo w życiu zawodowym oraz społecznym. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności przyczynią się do lepszego wsparcia osób z niepełnosprawnościami i budowania Policji otwartej na potrzeby wszystkich obywateli.

Na zakończenie zajęć Anna Dąbrowska przedstawiła dodatkowo aktualny program Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, zachęcając uczestników do odwiedzenia wystawy plenerowej „100 lat kobiet w Policji". To dodatkowy aspekt edukacyjny, który pozwala lepiej zrozumieć rolę kobiet w Policji na przestrzeni lat oraz znaczenie równości i empatii w codziennej służbie.

(dr/aj)